 

Мнение: Памяти Егора

29.12.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соцсети напоминают, что нынче годовщина странной смерти Егора Просвирнина, который, как мы помним, выбросился из окна, причем совершив могучий прыжок, под вечер в голом виде. Ольшанский пишет в приступе сдержанной скорби, “я не могу сказать, что действительно любил Егора Просвирнина, когда он был жив”. Я, в отличие от Ольшанского, могу сказать, что я не любил Просвирнина, и когда он был жив. “Жил грешно, а умер смешно” – это в точности про него.
Хотя он, без сомнения, прыгнул на Тверскую в самый для себя неподходящий момент. Еще бы посидел – дотерпел бы до СВО, и тут бы, несомненно, стал бы вновь первым парнем на деревне. Сейчас в России – как раз время для “Спутника и Погрома”. И оно всё не кончается, и конца ему не видно.
Но, не исключаю, он бы направился по маршруту Игоря Стрелкова, в соседнюю колонию. Сик транзит… Такие энергичные энтузиасты правящим гебистам не особо нравятся и посейчас. Так что – черт его знает, как было для Просвирнина лучше.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Маск ушёл из X в Bluesky из-за непрекращающейся травли

29.12 / Мнение: Скорость исследования нашей галактики

29.12 / Мнение: Дураков учат

29.12 / На бывшем заводе Volkswagen в Калуге осваивают сборку северокорейского седана «Пуккыксон-9»

29.12 / Мнение: Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е

29.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Запрещены звонки через интернет на телефоны

29.12 / Мнение: Письмо: “Кто должен сделать шаги?”

29.12 / Прокатные удостоверения новым фильмам будут выдавать после одобрения штатного таролога Минкульта

29.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Ужасы оккупации Мелитополя

29.12 / Мнение «аналитика»: О целой эпидемии катастроф… Опять извиняться России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика