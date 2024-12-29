Мнение: Памяти Егора

Соцсети напоминают, что нынче годовщина странной смерти Егора Просвирнина, который, как мы помним, выбросился из окна, причем совершив могучий прыжок, под вечер в голом виде. Ольшанский пишет в приступе сдержанной скорби, “я не могу сказать, что действительно любил Егора Просвирнина, когда он был жив”. Я, в отличие от Ольшанского, могу сказать, что я не любил Просвирнина, и когда он был жив. “Жил грешно, а умер смешно” – это в точности про него.

Хотя он, без сомнения, прыгнул на Тверскую в самый для себя неподходящий момент. Еще бы посидел – дотерпел бы до СВО, и тут бы, несомненно, стал бы вновь первым парнем на деревне. Сейчас в России – как раз время для “Спутника и Погрома”. И оно всё не кончается, и конца ему не видно.

Но, не исключаю, он бы направился по маршруту Игоря Стрелкова, в соседнюю колонию. Сик транзит… Такие энергичные энтузиасты правящим гебистам не особо нравятся и посейчас. Так что – черт его знает, как было для Просвирнина лучше.