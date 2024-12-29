Мнение: Скорость исследования нашей галактики

Вышла захватывающая статистика по «Элит Данжерус». Это прямая наследница знаменитой спектрумовской «Элиты» 1984 года, в которую я с огромным интересом играл в начале 1990-х на «Спектруме». Суть игры: мы летаем на собственном космическом корабле в роли вольного пилота-торговца, которому приходится регулярно отбиваться от пиратов и от тарелок с враждебными таргоидами.

Та оригинальная «Элита» весила 22 килобайта. Для сравнения, одна только картинка к моему посту весит в 50 раз больше. Как видите, мощностей у «Спектрума» было по сравнению с нашим временем немного. Несмотря на это, эпоха «Спектрума» оставила после себя огромное количество шедевров, при этом «Элита» выгодно выделялась даже на общем высоком фоне. Полагаю, если опросить русских владельцев «Спектрума», которые застали «Спектрум» в возрасте старше 14 лет, почти все согласятся включить «Элиту» как минимум в топ-5 лучших игр. Ностальгирующим рекомендую вот эту статью (ссылка) из журнала ZX-Ревю за июль-август 1991 года.

Позже, когда «Спектрум» постепенно стал историей, «Элиту» много раз воссоздавали на персональных компьютерах. Лично я некоторое время уделил серии Фронтир (1993 и 1995), а потом, будучи бухгалтером, ознакомился со знаменитым симулятором Ив Онлайн. Также я прошёл две части «Космических Рейнджеров», легенды русского игропрома нулевых годов.

Наконец, в 2014 году неверные британцы выпустили «Элит Данжерус» — продолжение той самой первой «Элиты», только полностью современное и (по желанию) многопользовательское. Суть игры осталась примерно той же — исследовать глубокий космос, летая от звезды к звезде. Техническое исполнение у игры на уровне, поэтому любители космоса погрузились в неё полностью, проводя долгие вечера за методичным картографированием огромных пространств. Традиционные задачи и миссии в игре, разумеется, тоже есть, однако в «Элиту» заходят всё же в первую очередь ради открытого мира и космической романтики. А игры с открытым миром, как мы недавно с вами обсуждали, полезны для здоровья — снижают стресс и создают умиротворённый душевный настрой (ссылка).

Так вот, «Элит Данжерус» отмечает своё десятилетие, и поэтому случаю разработчики подбили статистику за прошедшие 10 лет. Цитирую (ссылка):

По данным разработчика Frontier Developments, за десять лет игроки исследовали всего 0.06% игровой вселенной. Учитывая, что Elite: Dangerous представляет точную копию Млечного Пути с сотнями миллиардов звезд в масштабе 1:1, полное исследование галактики займет еще очень много времени.

Вначале новость меня воодушевила. В самом деле, шесть сотых процента — это много, и если в симуляции исследование идёт столь бодро, можно робко надеяться, что и в реальной жизни человечество распространится по своей галактике за очень короткий срок.

Арифметика более-менее сходится. На сайте игры указано, что «400 миллиардов звездных систем создают самое большое игровое пространство в истории видеоигр». Принято считать, что в нашей галактике от 100 до 400 млрд звёзд, и разработчики, видимо, взяли верхнюю границу. Исследованные 0,06% — это, получается, 240 млн звёзд. Если в игру активно играет около 1 млн игроков, то в среднем получается по 240 свежеоткрытых звёзд на каждого за 10 лет, или по 24 звезды в год. Допущения очень грубые, но в целом цифры выглядят правдоподобно.

Немного смущает, что ровно про те же 0,06% нам уже видели два года назад (ссылка)… однако, повторюсь, тут важен порядок цифр.

Если человечество найдёт способ быстро путешествовать от звезды к звезде, и если у исследователей наберётся, допустим, 10 млн кораблей, то они исследуют целых 6% галактики за какой-то век. Будет как у братьев Стругацких: садишься в земной корабль типа «Пеликан» и начинаешь свободный поиск. Ну, это при условии, что мы научимся прокалывать пространство: если нет, то формат нашего распространения будет тоже интересным, но немного другим.

И, да, по поводу необходимости космических исследований вообще и колонизации нашей галактики в частности. Как я указывал выше, разработчики «Элиты» — британцы. Самые настоящие островитяне, с характерными такими британскими улыбками, если вы понимаете, о чём я. Неудивительно, что в 2022 году они добровольно присоединились к блицкригу Запада против русских, запретив нам покупать свою игру. Их никто не заставлял: в России свободно продаётся большая часть западных игр, в том числе и из Британии. Просто разработчики решили, что будет правильно проявить агрессию в наш адрес.

Пока британцы не растворились ещё в индийцах, мы в опасности. Поэтому мой опыт программиста подсказывает мне, что тут человечеству без резервной копии не обойтись. Ну а если кто-то напишет сейчас «сделайте свою импортозамещённую Элиту», то… я соглашусь с тем, что упрёк справедлив. «Космические рейнджеры» оказались вполне успешными, хотя в период их разработки Россия была бедной страной со слабо развитой инфраструктурой. Оригинальная британская «Элит Данжерус», в свою очередь, далека от совершенства: они имеет массу недостатков, и очень многое там можно серьёзно улучшить. Уверен, что сделать коммерчески успешный русский аналог «Элиты» теоретически возможно — хотя, конечно, это будет дорогостоящий и весьма рискованный проект.