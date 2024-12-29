 

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге осваивают сборку северокорейского седана «Пуккыксон-9»

29.12.2024, 15:33, Разное
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Работники бывшего автозавода Volkswagen в калужском индустриальном парке
«Грабцево» не будут отдыхать в новогодние и рождественские каникулы – всего за 20 дней им
предстоит запустить конвейер по выпуску легковых автомобилей из северокорейских
машинокомплектов.

Седан среднего класса «Пуккыксон-9» с классическим дизайном разработан Пхеньянским
бюро автомобильного дизайна в 2003 году и с тех пор производится небольшими партиями по заказам государственных органов отдельных провинций КНДР. Его
название переводится с корейского как «Полярная звезда».

Машина оснащена дизельным двигателем объёмом 2,2 литра и мощностью 63 л.с., 4-ступенчатой механической
коробкой передач. Стрелки традиционных приборов покрыты люминофорным составом и
хорошо различимы в темноте даже при отказе электрики. Машина разгоняется
до 60 км/ч
за 21 секунду. Четыре фары головного освещения обеспечивают надёжную видимость в любых условиях.

Калужский автозавод рассчитывает собирать и продавать не менее 5-6 тысяч
«Пуккыксон-9» в год.

«Россияне скучают по корейским машинам. Корейцы заработали
хорошую репутацию за те годы, что мы могли их покупать. Теперь Корея
возвращается на российский авторынок и имеет неплохие шансы в отсутствие
европейских брендов захватить его львиную долю», – сказал губернатор Калужской
области Владислав Шапша.

Старт нового производства не обходится без проблем. Пока в
Калугу прибыли лишь два машинокомплекта «Полярных звёзд». Чтобы отработать
технологию сборки, их будут ежедневно собирать, обкатывать и тут же разбирать,
чтобы снова прогнать по конвейеру. До 15 января все операции должны быть
отрепетированы до автоматизма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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