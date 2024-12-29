На бывшем заводе Volkswagen в Калуге осваивают сборку северокорейского седана «Пуккыксон-9»

Работники бывшего автозавода Volkswagen в калужском индустриальном парке

«Грабцево» не будут отдыхать в новогодние и рождественские каникулы – всего за 20 дней им

предстоит запустить конвейер по выпуску легковых автомобилей из северокорейских

машинокомплектов.

Седан среднего класса «Пуккыксон-9» с классическим дизайном разработан Пхеньянским

бюро автомобильного дизайна в 2003 году и с тех пор производится небольшими партиями по заказам государственных органов отдельных провинций КНДР. Его

название переводится с корейского как «Полярная звезда».

Машина оснащена дизельным двигателем объёмом 2,2 литра и мощностью 63 л.с., 4-ступенчатой механической

коробкой передач. Стрелки традиционных приборов покрыты люминофорным составом и

хорошо различимы в темноте даже при отказе электрики. Машина разгоняется

до 60 км/ч

за 21 секунду. Четыре фары головного освещения обеспечивают надёжную видимость в любых условиях.

Калужский автозавод рассчитывает собирать и продавать не менее 5-6 тысяч

«Пуккыксон-9» в год.

«Россияне скучают по корейским машинам. Корейцы заработали

хорошую репутацию за те годы, что мы могли их покупать. Теперь Корея

возвращается на российский авторынок и имеет неплохие шансы в отсутствие

европейских брендов захватить его львиную долю», – сказал губернатор Калужской

области Владислав Шапша.

Старт нового производства не обходится без проблем. Пока в

Калугу прибыли лишь два машинокомплекта «Полярных звёзд». Чтобы отработать

технологию сборки, их будут ежедневно собирать, обкатывать и тут же разбирать,

чтобы снова прогнать по конвейеру. До 15 января все операции должны быть

отрепетированы до автоматизма.

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