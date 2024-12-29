Мнение: Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е

1. Казалось бы, Россия – самая большая страна, у нас полно земли, в том числе и вокруг городов. Почему у нас тогда нет таких огромных малоэтажных пригородов, как в США, так называемых субурбий? Кое-какие пригороды у нас, конечно, есть, особенно в южных регионах страны. Но гигантских однообразных субурбий, распластавшихся на десятки и сотни квадратных километров, где нет ничего, кроме жилых домов, и зачастую нет даже пешеходных тротуаров – такого в России нет. Почему так произошло, объясняет эксперт из строительной отрасли (ссылка):



Прирост жилого фонда в России до сих пор происходит за счет многоквартирных домов в городах, и этому есть исторические объяснения. «К началу XIX века доля городского населения в развитых зарубежных экономиках и в России была примерно на одном уровне и составляла около 5 процентов. Но в 1920-х в некоторых странах она уже превышала 50 процентов, тогда как в СССР все еще оставалась меньше 20 процентов. Сравнялись показатели только во второй половине XX столетия, но, когда на Западе прирост уже практически остановился, у нас все ещё продолжался бум»… <…>

В западных странах в многоквартирные дома долгое время селились в основном менее обеспеченные слои населения и мигранты, а благополучные жители предпочитали пригороды. В России же переезд в город, даже в коммунальную квартиру, считался престижным и говорил о социальном росте. Этот стереотип сохранился до сих пор, и вряд ли скоро исчезнет… <…>

Городским жителям, которые хотят заниматься садоводством и земледелием, достаточно иметь дачу — это нетипичное для многих западных стран явление…

На мой взгляд, нам очень повезло. Субурбии американского типа — одно из самых уродливых явлений современности, что-то на уровне «лунных пейзажей», которые остались на острове Науру после хищнической добычи фосфатов. Человеческое жильё должно быть живым: с прохожими, с улицами, с витринами магазинов, со статуями на площадях и со скамейками в парках. Частный сектор слишком разрежён, чтобы там появилась инфраструктура: это испорченная на уровне планировки территория.

Обратите внимание: туристы массово едут гулять по улицам Петербурга, по улицам европейских городков или по улицам европейских деревень, однако психически здоровому человеку даже в голову не придёт гулять по частному сектору, отшатываясь от проезжающих машин на несуществующий тротуар и вздрагивая от собачьего лая из-за глухих заборов.

2. Число сделок по покупке новых авто практически вернулось к уровням 2021 года. Цена на свежую машину сейчас, как правило, заметно превышает миллион рублей, однако автолюбителей, кажется, это не слишком-то беспокоит (ссылка):



В 2024 году каждый третий россиянин потратил на покупку автомобиля те деньги, которые он откладывал на приобретение жилья. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». <…>

Отмечается, что из тех, кто рассчитывал в 2024 году купить недвижимость и копил с этой целью деньги, 64 процента передумали после того, как была закрыта программа льготной ипотеки. В итоге 33 процента пустили сбережения на автомашину, 26 процентов — на погашение долгов, а 22 процента предпочти открыть вклад или инвестировать кровные. Кроме того, 19 процентов потратили сбережения на «иные нужды» — например, на покупку сувениров или экзотических животных.

Явление не особо здоровое, конечно. Однако ругать за это надо наши рынки, которые, в свою очередь, испортились из-за непродуманных решений властей. Квартиры стоят несуразно дорого, так как рынок ещё не оправился от травмы, которую ему нанесла льготная ипотека. Вводите льготную ипотеку, цены на квартиры взлетают — это экономический закон. Кто-то протестовал против льготной ипотеки, устраивал гневные митинги? Хотя бы нудел в соцсетях, как это делали отряды иностранцев по поводу подъёма пенсионного возраста в России? Нет. Вот, пожалуйста, результат: народ доверился популистам, популисты ограбили народ. Полагаю, нанесённый ущерб рынок будет переваривать ещё как минимум пару лет, а может быть, и лет пять.

Вторая проблема в том, что наши законы не позволяют сделать нормальный фонд недвижимости, чтобы можно было покупать там квадратные метры квартир. Нет такого места, куда можно прийти в конце месяца и купить, допустим, 50 квадратных метров квартиры. Законодательство не позволяет такой фонд должным образом оформить. Как итог, народ не понимает, как ему накопить на квартиру, и многие предпочитают не копить вообще: спускают деньги на разную потребительскую ерунду, и всё.

3. Субурбии, конечно, зло, но всё же стоит отдать американцам должное: уже в 1950-е жизнь в собственном загородном доме с удобной транспортной доступностью до работы в городе стала стандартом для американского среднего класса. Одна из причин успеха — развитые строительные технологии.

По ссылке занимательное видео из США 1930-х годов. Оказывается, уже в то время были устройства, действовавшие как аналоги современных строительных 3D-принтеров. Часть работы всё же была ручной, но в целом процесс смешивания и разливки бетона был довольно впечатляющим образом автоматизирован уже тогда.

Это к вопросу задержки между созданием технологии и её внедрением. Как видите, прошло 100 лет, а строительные принтеры до сих пор массовыми не стали. Аналогичным образом многие экспериментальные технологии, про которые мы читаем сейчас в научно-популярных журналах, так и не выйдут из лабораторий. Не выйдут по сугубо экономическим причинам: другие технологии, зачастую более примитивные, окажутся удобнее и дешевле.