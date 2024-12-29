 

Рупор кремлевской пропаганды: Запрещены звонки через интернет на телефоны

29.12.2024, 15:15, Разное
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Запрещены звонки через интернет на телефоны

Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. <…> Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — говорится в релизе.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе отметили, что такая технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Этим чаще всего пользовались мошенники, потому что технология позволяет подменять телефонные номера.
Теперь же, считают в правительстве, мошенников удастся серьезно ограничить, так как сети передачи данных нельзя будет присоединять к телефонным сетям.
На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html – цинк

Не прошло и трех лет.
Еще бы ужесточить наказание за причастность к организации телефонного мошенничества.

Источник: Colonel Cassad


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