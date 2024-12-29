Прокатные удостоверения новым фильмам будут выдавать после одобрения штатного таролога Минкульта

Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ «Об изменении порядка выдачи прокатных удостоверений».

Согласно документу, для демонстрации и распространения фильмов на территории РФ с 1 января 2025 года нужно будет получить одобрение штатного таролога Минкульта.

– Мы живём в интересное время, которое требует от нас неординарных решений. Разум не всегда может нам твёрдо и чётко сказать, какую ленту можно запускать в прокат, а какую нельзя. Что-то пропустим, а завтра кто-нибудь наверху посмотрит, ему не понравится и будет скандал. Вот мы и решили прибегнуть к помощи звёзд, – сказала замминистра культуры Надежда Преподобная.

В начале 2025 года в структуре Минкульта создадут отдельный департамент тарологии, в котором будут трудиться до 50 специалистов – гадальщики, звездочёты, медиумы и другие представители магических профессий. Планируется, что эксперты по паранормальным явлениям будут курировать сразу несколько направлений работы ведомства.

– Если опыт с прокатными удостоверениями окажется удачным, то возможно его расширить и углубить – кому и сколько дать в виде грантов, кого отправить на фестивали и многие другие вопросы будут решать в новом департаменте, – утверждают источники в Telegram-каналах.

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