Рупор кремлевской пропаганды: Топ-10 событий войны на Украине

Топ-10 событий войны на Украине.

1. Стратегическое наступление ВС РФ и освобождение Авдеевки, Селидово, Угледара (Курахово и Великая Новоселка прицепом)

2. Курская авантюра ВСУ, которая переломила ситуацию на линии фронта, но не так, как рассчитывал противник. После нее у нас дела пошли существенно лучше.

3. Продолжение беспилотной революции. Бурное развитие кабельных беспилотников, дронов с машинным зрением, дронов-ретрансляторов и т.д. и т.п. Будущее наступает.

4. Ракетная война. Массированные удары ВС РФ по Украине + начало применения западных дальнобойных ракет по территории России.

5. Бусификация на Украине. В 2024 году до многих украинцев дошло, что "война до последнего украинца" это не шутка и не пропаганда. Но бежать уже поздно.

6. Беспилотные удары. ВС РФ вышли на график до 100+ ударов "Геранями" в сутки. Противник также нарастил кол-во дронов атакующих регионы РФ.

7. "Орешник". Пока не ядерный. Все в рамках тезиса "Все что лежит ниже порога применения ядерного оружия может и будет применено на Украине". Ходов у сторон осталось мало.

8. Провал надежд на западные вундервафли. Вслед за "Байрактарами", "Леопардами", "Абрамсами" и "Страйкерами" с "Брэдли", как-то буднично провалились на Украине и F-16.

9. Обострение диверсионно-террористической войны. Противник интенсифицирует диверсии и теракты в РФ. Мы в этом вопросе пока отстаем. Белые перчатки надо снимать.

10. Перестановки в руководстве МО РФ (уход Шойгу в Совбез, приход Белоусова), многочисленные коррупционные дела в руководстве МО РФ и в парке "Патриот". Новый 1937-й Lite.

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