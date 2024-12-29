 

Клинмейкер или клинменеджер – два уборщика кулаками выясняли название своей профессии на английском

29.12.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посетители торгового центра «Европейский» в Улан-Удэ стали свидетелями драки двух уборщиков. Один из участников потасовки пытался дотянуться до головы визави веником, а его противник огрел его в ответ мокрой тряпкой.

Охранники ТЦ разняли драчунов и поинтересовались, что именно послужило причиной конфликта. Выяснилось, что коллеги не смогли согласовать название своей профессии на английском языке, при том, что оба до достижения пенсионного возраста работали преподавателями этой дисциплины в местном университете.

– Мне позвонил коллега из Австралии и поинтересовался моим местом работы, ну я ответил, что работаю клинмейкером, а Стёпка – дурачок, давай говорить, что правильно нас называть клинменеджерами. Чушь какая-то, ведь мы не управляем ничем, кроме ведра и швабры, – пояснил участник драки Виталий.

Выслушав доводы сторон, администрация торгового центра перевела одного возмутителя спокойствия на должность шопингкартера (катальщика тележек), а другого назначили портер-менеджером (старшим грузчиком).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Топ-10 событий войны на Украине

29.12 / Французы потребовали от Макрона вернуть на столы настоящее «Cоветское шампанское»

29.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пропил деньги на теракт

28.12 / Мнение: Рекорд экспорта мёда, рой микророботов и светящиеся деревья

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: О кино и сериалах

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Проклятый лес”

28.12 / Для безопасности москвичей в конце каждой улицы поставят турникеты

28.12 / Мнение: Fuck you! Дикий скандал на первенстве мира по рапиду

28.12 / Мнение «аналитика»: О признании Путина… Самолёт AZAL сбила Россия?

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Спецслужбы США в преддверии кадровой революции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика