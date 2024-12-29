Клинмейкер или клинменеджер – два уборщика кулаками выясняли название своей профессии на английском

Посетители торгового центра «Европейский» в Улан-Удэ стали свидетелями драки двух уборщиков. Один из участников потасовки пытался дотянуться до головы визави веником, а его противник огрел его в ответ мокрой тряпкой.

Охранники ТЦ разняли драчунов и поинтересовались, что именно послужило причиной конфликта. Выяснилось, что коллеги не смогли согласовать название своей профессии на английском языке, при том, что оба до достижения пенсионного возраста работали преподавателями этой дисциплины в местном университете.

– Мне позвонил коллега из Австралии и поинтересовался моим местом работы, ну я ответил, что работаю клинмейкером, а Стёпка – дурачок, давай говорить, что правильно нас называть клинменеджерами. Чушь какая-то, ведь мы не управляем ничем, кроме ведра и швабры, – пояснил участник драки Виталий.

Выслушав доводы сторон, администрация торгового центра перевела одного возмутителя спокойствия на должность шопингкартера (катальщика тележек), а другого назначили портер-менеджером (старшим грузчиком).

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