Рупор кремлевской пропаганды: О кино и сериалах

Коротко по наиболее интересному, что смотрел в 2024 году. Год был в целом не очень, за редкими исключениями.

Фильмы.

1. "Присяжный №2".

Достаточно простенькая история от Клинта Иствуда про то, как человек совершивший убийство по неосторожности попал на роль присяженого по делу о совершенном преступлении и столкнулся с дилеммой – проголосовать за обвинение невиновного человека и скрыть свою причастность или же сознаться и сесть. В отличие от Ридли Скотта, этот дед еще может снимать нормальное кино. На общем безрыбье вполне неплохо, но конечно и тут ничего выдающегося.

2. "Мегалополис"

Несмотря на то, что фильм коммерчески полностью провалился, а сам Коппола так и не смог найти внятные ответы на поставленные вопросы связанные с кризисом американской империи (с аллюзиями на Римскую Республику), сама попытка такой постановки вопроса оказалась достаточно примечательной. Фильм неровный и прямо скажем на любителя, но мне он почему-то запомнился. Ну и кадры с уставшими статуями безусловно запомнились – они символ нашей эпохи.

3. "Дюна 2".

Как не придирайся к специфике съемок Вильнева и его особенностям в подаче сюжета, с аудиовизуальной точки зрения вторая часть "Дюны" получилась весьма впечатляющей, особенно в кинотеатре. Если конечно определенный крен в мегаломанию, но мне в целом весьма понравилась меланохоличная картина огромных пространств и циклопических сооружений/кораблей. Ради сюжета это конечно пересматривать вряд ли буду.

Фильмы, которые разочаровали даже в условиях крайне низких ожиданий – "Чужой: Ромул", "Создатель", "Гладиатор 2", "Фуриоса", "Мятежная луна", "Платформа 2".

В целом, в плане кино год был достаточно тухлый.

Сериалы.

1. ГДР.

Отличный российский (!) сериал про последние годы Германской Демократической Республики, которую предали Горбачев и Шеварнадзе. Фильм не без недостатков, но в целом хорошо передает атмосферу предательства конца 80х + впервые в художественном кино так объемно поднимает роль Горбачева в деле сдачи наших союзников, а также причастности к свержению Чаушеску. Ну и отличный персонаж офицера Штази. Отличная актер, отличная работа.

2. Варшава 21.

Конъюнктурный (в хорошем смысле этого слова) шпионский боевик в стиле незабвенной "Родины", только про Польшу перед началом войны на Украине. Снят попроще чем "ГДР", но вполне смотрибельный, в первую очередь засчет актуальной повестки конфликта РФ и НАТО. До "ТАСС уполномочен заявить…" конечно не дотянули, но попытка была неплохая.

Понравился персонаж киллера/оперативника российских спецслужб.

3. Fallout.

Просто неплохая экранизация одноименной игры. Авторы несмотря на разные косяки в целом смогли не обделаться (как постоянно бывает с экранизациями видеоигр), поэтому получилось вполне смотрибельно и ненапряжно. Первый раз играл в Fallout еще в 1997 году, поэтому даже из чисто ностальгических соображений не мог не посмотреть. Увиденное плюс-минус удовлетворило. Но опять же – сериал на любителя.

4. "Лихие"

Внезапное возвращение покаявшегося за "Спящих" перед либералами Быкова. Сериал про реально существовавшую в 90-е и нулевые на Дальнем Востоке ОПГ "Общак". Вполне укладывается в тенденции запущенные "Словом пацана". Сейчас такого будут много снимать и тему затрут до дыр. Быков снял в своем привычном стиле, но в плане антуража конечно серьезно проигрывает Крыжовникову. Положительных героев тут конечно нет, ну кроме разве что ФСБшника, который говори, что органы вернут контроль над страной и они умеют ждать. Такая себе отсылочка к "Спящим". Но в целом это конечно не про ФСБ, а про трупных червей, которые на некоторое время стали властью на Дальнем Востоке.

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Еще более менее зашли "Убежище" (про жизнь в бункере после апокалипсиса), "Темная материя" (про путешествия по мультивселенной), "Землевладелец" (про жизнь околокриминальных нефтянников в Техасе), "Созвездие" (про квантовую запутанность после космических полетов)

Документальное кино.

Тут без вариантов – тетралогия "У края бездны". Новая планка в военной документалистике. Впечатляющий магнум-опус Макса Фадеева.

Надеюсь, покажут в широком прокате в кинотеатрах и по телевизору. Это нельзя пропускать. Тот случай – когда тяжело и больно смотреть, но надо и невозможно оторваться от погружения в весенний Мариуполь 2022 года. Так как снял Фадеев в условиях современной войны снять уже невозможно.

Это монументальное полотно лучшее, что я видел в 2024 году.

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