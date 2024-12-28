Рупор кремлевской пропаганды: “Проклятый лес”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Фрагменты из книги "Аида" (командир СпН "Ахмат") – "Проклятый Лес".
Один из снайперов разведки, соседнего нам батальона, открыл свой счёт.
Это был его первый выстрел, первое поражение и первый осмотр тела.
К слову, следующие два дня, он замкнулся в себе, практически не ел и не выходил с комнаты.
– Сможешь с ним поговорить? – попросил меня его командир.
– Без проблем. – ответил я.
Я поднялся по лестнице, постучал в дверь. Тишина.
Постучав ещё несколько раз, я открыл ее.
Молодой снайпер, голый по пояс, ковырял ножом свою руку. Ранок было уже несколько десятков.
Он доставал что-то, что видел только он.
Растерявшись, в глазах всплыли подобные кадры, которые я лицезрел много лет назад.
Снайпер, ушедший в отставку, осознав груз своей ответственности, стёр свои руки до мяса пемзой.
Я закрыл дверь и молча пошел обратно.
Встретив в общей комнате его командира, я сказал:
– Боюсь, что разговор ему уже не поможет….вызывайте медиков и везите на эвакуацию.
Почти все бойцы побежали вверх по лестнице.
* * *
– Позывной ты сам выбрал ? – поинтересовался Аким.
– Нет, в наследство перешёл.
– А какой был раньше ?
– Грешник.
– Наставник передал ?
– Да. До него тоже был Аид.
– Тоже кому-то передашь?
Я не надолго задумался:
– Нет. Пожалуй, я буду последним Аидом.
– Что так ?
– Позывной проклят, по-моему. Все заканчивали плюс/минус одинаково. Передавать в наследство проклятие – не хочется.
* * *
Я проснулся от кошмара, который не давал мне покоя последние дни. Серая топь проклятого леса звала меня через сны.
Всматриваясь во сне в мутные воды болота, я отчётливо видел, что оттуда, на меня, смотрели сотни глаз.
Сколько эта топь забрала душ со времён ВОВ, я не знаю,но место действительно было поганым.
Я спустился на первый этаж нашего хозяйства, чтобы заварить чай. Часы показывали 4 часа утра.
Через полчаса, начали массово звонить будильники, а бойцы вставать на боевую задачу.
– Ты рано. Не ложился? – поинтересовался Костыль.
– Сложный вопрос. – пробурчал я под нос.
– Ты с нами ? На БЗ?
– Можно, почему нет. Вы куда собрались ?
– На болото.
Я ощутил неприятное послевкусие сна.
* * *
Мы прошли гостиницу, в направлении "подковы", чтобы проделать себе путь в минных заграждениях, для обустройства наблюдательного пункта. Берег по ту сторону подковы был забит противником.
Сняв пару неумелых растяжек пехоты, которая напрашивалась уже на пулю, из-за дебильной привычки обтягиваться по кругу растяжками и отдыхать, мы прошли дальше.
На подкову противник также заходил и нужно было бдительно продвигаться, чтобы не попасть в засаду.
Несколько раз, боевые столкновения на подкове, у нас уже происходили.
Как и попадания на секреты противника.
Также, было опасно попадать в топь. Броня тебя утянет на дно и выбраться ты не сможешь.
Увидев свежие следы на нашей территории, мы аккуратно прошли по ним.
Два человека. Следы разделяются. На одном участке остались фрагменты взорванной растяжки. Видимо, противник подорвался и был ранен.
Аккуратно следуя по маршруту, мы дошли до топи.
Из под воды, на меня смотрел с открытыми глазами мертвый солдат ВСУ с открытым ртом. Разбухший, раненный в ногу, он угодил в топь и утонул.
Несколько секунд я внимательно смотрел на эти глаза под водой и молчал.
– Что такое ? – отвлек меня боец.
– Да так…начинаю верить в верить в вещие сны. Достаем его. Четверо ищут второго.
– Зачем доставать ? – недоумевал мой разведчик.
– Проверим карманы. Заберём документы, мобильный, если есть. Да и эти глаза под водой меня раздражают.
– Чем ?
– Зовут меня. Во сне.
* * *
Сны всегда были для меня неприятной составляющей. Поэтому, я был благодарен своим бессонницам.
В те немногие дни, когда я отсыпался, сны обваливались на меня, словно лавина.
Иногда, сны были настолько прекрасными, что я жалел, что проснулся.
Чаще – я бы хотел, чтобы мой день был сном, о котором я забыл.
Иногда, через сны, я общался с теми, кого рядом не должно быть.
Накануне моей очередной дуэли, я заснул.
Мне снился парк, в котором я точно, когда-то, в своей прошлой жизни по ту сторону войны, бывал. Я не помню, где он находится. Не помню даже обстоятельств, при которых я там был.
Поливал несильный дождь, было безлюдно. Сны, вообще, безлюдны. Чаще всего.
Я сел под дерево, четко осознавая, что заснул.
– О чем беспокоишься? – раздался знакомый голос.
– Тебя тут не должно быть, старик. – ответил я не поворачиваясь Аиду.
– Почему ?
– Я знаю, что заснул. И знаю, что когда проснусь – буду разочарован. Не начинай.
– Ты не рад меня видеть ? – он сел рядом.
– Не накануне тяжёлого дня.
– Переживаешь, что проиграешь?
– Ты же проиграл. У меня на глазах.
Он засмеялся:
– А ты победил. Следом за мной. Тебя ждёт ещё долгий путь. Тяжёлый. Не переживай. Тебе суждено пройти его.
Я открыл глаза от будильника.
Вспомнив, что меня ждёт дуэль на одних Богом известных условиях, с любым финалом, я глубоко вздохнул и медленно выдохнул.
Криво улыбнувшись словам наставника, я встал.
"Таков путь, старик". – мысль, ставшая заключительной нитью с моим сном.
https://t.me/iamsniper/9597 – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет