Рупор кремлевской пропаганды: “Проклятый лес”

Фрагменты из книги "Аида" (командир СпН "Ахмат") – "Проклятый Лес".

Один из снайперов разведки, соседнего нам батальона, открыл свой счёт.

Это был его первый выстрел, первое поражение и первый осмотр тела.

К слову, следующие два дня, он замкнулся в себе, практически не ел и не выходил с комнаты.

– Сможешь с ним поговорить? – попросил меня его командир.

– Без проблем. – ответил я.

Я поднялся по лестнице, постучал в дверь. Тишина.

Постучав ещё несколько раз, я открыл ее.

Молодой снайпер, голый по пояс, ковырял ножом свою руку. Ранок было уже несколько десятков.

Он доставал что-то, что видел только он.

Растерявшись, в глазах всплыли подобные кадры, которые я лицезрел много лет назад.

Снайпер, ушедший в отставку, осознав груз своей ответственности, стёр свои руки до мяса пемзой.

Я закрыл дверь и молча пошел обратно.

Встретив в общей комнате его командира, я сказал:

– Боюсь, что разговор ему уже не поможет….вызывайте медиков и везите на эвакуацию.

Почти все бойцы побежали вверх по лестнице.

* * *

– Позывной ты сам выбрал ? – поинтересовался Аким.

– Нет, в наследство перешёл.

– А какой был раньше ?

– Грешник.

– Наставник передал ?

– Да. До него тоже был Аид.

– Тоже кому-то передашь?

Я не надолго задумался:

– Нет. Пожалуй, я буду последним Аидом.

– Что так ?

– Позывной проклят, по-моему. Все заканчивали плюс/минус одинаково. Передавать в наследство проклятие – не хочется.

* * *

Я проснулся от кошмара, который не давал мне покоя последние дни. Серая топь проклятого леса звала меня через сны.

Всматриваясь во сне в мутные воды болота, я отчётливо видел, что оттуда, на меня, смотрели сотни глаз.

Сколько эта топь забрала душ со времён ВОВ, я не знаю,но место действительно было поганым.

Я спустился на первый этаж нашего хозяйства, чтобы заварить чай. Часы показывали 4 часа утра.

Через полчаса, начали массово звонить будильники, а бойцы вставать на боевую задачу.

– Ты рано. Не ложился? – поинтересовался Костыль.

– Сложный вопрос. – пробурчал я под нос.

– Ты с нами ? На БЗ?

– Можно, почему нет. Вы куда собрались ?

– На болото.

Я ощутил неприятное послевкусие сна.

* * *

Мы прошли гостиницу, в направлении "подковы", чтобы проделать себе путь в минных заграждениях, для обустройства наблюдательного пункта. Берег по ту сторону подковы был забит противником.

Сняв пару неумелых растяжек пехоты, которая напрашивалась уже на пулю, из-за дебильной привычки обтягиваться по кругу растяжками и отдыхать, мы прошли дальше.

На подкову противник также заходил и нужно было бдительно продвигаться, чтобы не попасть в засаду.

Несколько раз, боевые столкновения на подкове, у нас уже происходили.

Как и попадания на секреты противника.

Также, было опасно попадать в топь. Броня тебя утянет на дно и выбраться ты не сможешь.

Увидев свежие следы на нашей территории, мы аккуратно прошли по ним.

Два человека. Следы разделяются. На одном участке остались фрагменты взорванной растяжки. Видимо, противник подорвался и был ранен.

Аккуратно следуя по маршруту, мы дошли до топи.

Из под воды, на меня смотрел с открытыми глазами мертвый солдат ВСУ с открытым ртом. Разбухший, раненный в ногу, он угодил в топь и утонул.

Несколько секунд я внимательно смотрел на эти глаза под водой и молчал.

– Что такое ? – отвлек меня боец.

– Да так…начинаю верить в верить в вещие сны. Достаем его. Четверо ищут второго.

– Зачем доставать ? – недоумевал мой разведчик.

– Проверим карманы. Заберём документы, мобильный, если есть. Да и эти глаза под водой меня раздражают.

– Чем ?

– Зовут меня. Во сне.

* * *

Сны всегда были для меня неприятной составляющей. Поэтому, я был благодарен своим бессонницам.

В те немногие дни, когда я отсыпался, сны обваливались на меня, словно лавина.

Иногда, сны были настолько прекрасными, что я жалел, что проснулся.

Чаще – я бы хотел, чтобы мой день был сном, о котором я забыл.

Иногда, через сны, я общался с теми, кого рядом не должно быть.

Накануне моей очередной дуэли, я заснул.

Мне снился парк, в котором я точно, когда-то, в своей прошлой жизни по ту сторону войны, бывал. Я не помню, где он находится. Не помню даже обстоятельств, при которых я там был.

Поливал несильный дождь, было безлюдно. Сны, вообще, безлюдны. Чаще всего.

Я сел под дерево, четко осознавая, что заснул.

– О чем беспокоишься? – раздался знакомый голос.

– Тебя тут не должно быть, старик. – ответил я не поворачиваясь Аиду.

– Почему ?

– Я знаю, что заснул. И знаю, что когда проснусь – буду разочарован. Не начинай.

– Ты не рад меня видеть ? – он сел рядом.

– Не накануне тяжёлого дня.

– Переживаешь, что проиграешь?

– Ты же проиграл. У меня на глазах.

Он засмеялся:

– А ты победил. Следом за мной. Тебя ждёт ещё долгий путь. Тяжёлый. Не переживай. Тебе суждено пройти его.

Я открыл глаза от будильника.

Вспомнив, что меня ждёт дуэль на одних Богом известных условиях, с любым финалом, я глубоко вздохнул и медленно выдохнул.

Криво улыбнувшись словам наставника, я встал.

"Таков путь, старик". – мысль, ставшая заключительной нитью с моим сном.

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