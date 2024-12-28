 

Для безопасности москвичей в конце каждой улицы поставят турникеты

28.12.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В центре Москвы в конце каждой улицы установят турникеты в пешеходной зоне, чтобы гарантировать горожанам безопасность и структурированность перемещения.

Как заверили в мэрии, это нововведение поспособствует усилению правопорядка и особенно придётся по вкусу туристам из КНР.

– На турникетных пунктах пока не планируем вводить паспортный контроль, но лучше носить документы с собой на случай автоматизированной или ручной проверки, – уточнили в правительстве Москвы.

Речь идёт не о постоянных ограничениях свободы передвижения, а лишь о временном эксперименте с неустановленной продолжительностью. О дальнейших решениях городские власти объявят отдельно.

Сами турникеты произведут непосредственно в российской столице, используя лишь отдельные импортированные компоненты (корпуса, арматуру, приводы, датчики, сканеры, дисплеи, кабели, электронику). Не исключено, что город будет закупать такие устройства на постоянной основе для их установки в других районах помимо центра, а также в подъездах жилых многоквартирных домов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мнение: Fuck you! Дикий скандал на первенстве мира по рапиду

28.12 / Мнение «аналитика»: О признании Путина… Самолёт AZAL сбила Россия?

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Спецслужбы США в преддверии кадровой революции

28.12 / «Наличных не было, а отблагодарить человека надо»: Дональд Трамп назначил носильщика из отеля замглавы министра сельского хозяйства

28.12 / В США строят экспериментальную дорогу из радиоактивного материала

28.12 / Мнение: Европейский полуостров, почему Норвегия ввела санкции и почему Швейцария ввела санкции

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Подполковник Панферов

28.12 / Пенсионеры полдня убирали территорию поликлиники от снега, чтобы получить преимущество в очереди на МРТ

28.12 / Мнение: Почему бесплатные сим-карты — это зло

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты по Приднепровской ТЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика