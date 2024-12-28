Для безопасности москвичей в конце каждой улицы поставят турникеты

В центре Москвы в конце каждой улицы установят турникеты в пешеходной зоне, чтобы гарантировать горожанам безопасность и структурированность перемещения.

Как заверили в мэрии, это нововведение поспособствует усилению правопорядка и особенно придётся по вкусу туристам из КНР.

– На турникетных пунктах пока не планируем вводить паспортный контроль, но лучше носить документы с собой на случай автоматизированной или ручной проверки, – уточнили в правительстве Москвы.

Речь идёт не о постоянных ограничениях свободы передвижения, а лишь о временном эксперименте с неустановленной продолжительностью. О дальнейших решениях городские власти объявят отдельно.

Сами турникеты произведут непосредственно в российской столице, используя лишь отдельные импортированные компоненты (корпуса, арматуру, приводы, датчики, сканеры, дисплеи, кабели, электронику). Не исключено, что город будет закупать такие устройства на постоянной основе для их установки в других районах помимо центра, а также в подъездах жилых многоквартирных домов.

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