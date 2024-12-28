Мнение: Fuck you! Дикий скандал на первенстве мира по рапиду



Магнус посылает всех нахрен

В нью-Йорке идет первенство мира по так называемым “быстрым” шахматам, собрались все сильнейшие игроки, и вот сегодня, как гром среди ясного неба – невероятный скандал: судья дисквалифицировал Магнуса Карлсена, по общему мнению – сильнейшего шахматиста мира и, кстати, действующего (прошлогоднего) чемпиона мира по рапиду и блицу! Что-то невероятное. За что?! Неужели Карлсена поймали на использовании компьютерных подсказок, так называемом “читерстве”?! Это был бы невероятный позор.

Весь мир припал к мониторам, и правда оказалась еще более шокирующей. Нет! Читерство ни при чем. Экс-чемпиона мира отстранили… за нарушение формы одежды! Если точнее – за джинсы. Оказалось, что все предыдущие дни (чемпионат идет уже два дня) Магнус приходил играть в джинсах. А ФИДЕ (шахматные власти) вот уже много лет ведут борьбу с шахматистами за то, чтобы они одевались на шахматные соревнования ПО ФОРМЕ, или, как они считают, ПРИЛИЧНО. То есть – чтобы шахматисты приходили играть в костюмах или, еще лучше, во фраках. С бабочками.

Это кажется каким-то маразмом, но “одёжные” скандалы сотрясали шахматные турниры последние лет 10-15. То и дело с турниров ФИДЕ в разгаре соревнований изгоняли того или другого гроссмейстера с формулировкой “за нарушение формы одежды”, как будто речь о солдатах в казарме. Помню, как выгнали канадского гросса Ковалева (родом из России) за то, что он явился на игру в шортах.

Просто впервые эти кретины посягнули на самого Короля – Карлсена. Поначалу, пишут, они хотели просто призвать Магнуса типа “к порядку” и загнать в общее стойло: выписали ему штраф “за джинсы” и приказали быстренько сбегать в номер и переодеться в брюки. Но не тут-то было: Магнус вспылил, пригласил журналиста, сделал заявление, в котором послал организаторов простецким Fuck you! – и отказался переодеваться. Тогда судья недрогнувшей рукой просто отстранил Магнуса от участия.

Невероятный скандал. Магнус шел в группе лидеров и был, несомненно, одним из главных претендентов на победу. Отстранение Магнуса существенно понижает сам уровень соревнования и ценность победы в нем. Автоматически снижает и интерес к турниру – поскольку у Карлсена огромная фанбаза, многие следят за турнирами только тогда, когда в них играет Магнус.

Когда я играл в турнирах по молодости – в 90е – в шахматах такого идиотизма не было и в помине. Никому не приходило в голову следить, во что одеты шахматисты во время игры. Если жарко, играем летом – то почему бы, собственно, не прийти на игру в шортах?! А чем плохи джинсы? По городу в джинсах ходить прилично, а в турнирном зале – нет?! Что за дискриминация? Меня все эти попытки последних пары десятков лет ввести казарменные требования в шахматах всегда возмущали до глубины души. На мой взгляд, устроители шахматных соревнований вместе с функционерами ФИДЕ просто охренели от безнаказанности, пользуясь полным бесправием шахматного быдла, позволяющего над собой издеваться.

Особенно позорно, что сейчас ФИДЕ слывет “русской” федерацией – во главе у нее бывший министр российского правительства Аркадий Дворкович. Лишнее свидетельство того, что для россиян права человека – пустой звук. Кстати, шахматный судья в Нью-Йорке придрался и к нашему Яну Непомнящему – тоже “за джинсы”, наложив на него штраф. Только в случае с Яном до отстранения не дошло – Ян не стал качать права, а послушно бобиком метнулся к себе и переоделся. Хотя, я думаю, гораздо более достойно было бы, если бы “наш”, постоянно проигрывающий Карлсену в честной борьбе за доской, в этом вопросе совершил бы демарш и тоже, в знак солидарности с коллегой, снялся бы с соревнований.

Хотя, конечно, это фантастика: практика давно убедила, что русские неспособны на солидарность, тем более за такую эфемерную вещь, как права человека.