Мнение «аналитика»: О признании Путина… Самолёт AZAL сбила Россия?

Случилось то, чего не ожидал никто.

Потому что ничего подобного прежде не было.

Российский президент Владимир Путин сам признался.

Российский президент Владимир Путин лично извинился.

Российский президент Владимир Путин пообещал наказать виновных.

Итак, Владимир #Путин сам позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и принёс извинения за трагический инцидент с самолётом AZAL, потерпевшим крушение недалеко от казахстанского Актау при заходе на аварийную посадку. Он отметил, что лайнер двигался в воздушном пространстве России в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа, когда «российские средства ПВО отражали эти нападения». И произошла непреднамеренная, но трагическая ошибка.

Похоже, Ильхам Алиев эти извинения принял. Он заявил, что пасследование, начатое в связи с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» под Актау, будет проводиться прозрачно, и общественность будут информировать о его ходе.

Инцидент исчерпан?

Виновной признают… Украину?

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