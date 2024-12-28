 

В США строят экспериментальную дорогу из радиоактивного материала

28.12.2024, 17:00, Разное
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Агентство по охране окружающей среды США предварительно согласовало проект компании Mosaic Fertilizer по строительству экспериментальной дороги из радиоактивного материала. Это фосфогипс, в составе которого есть радий, распад которого высвобождает газ радон. Оба вещества официально признаны канцерогенами, поэтому с 1992 года фосфогипс запрещено использовать в дорожном строительстве из-за чрезмерного риска для рабочих и местных жителей.

Представители Mosaic утверждают, что нашли способ снизить вредное воздействие фосфогипса на окружающую среду. Планируется построить две экспериментальные полосы длиной 150 м и 8 м шириной, с содержанием в основании толщиной 25 см фосфогипса не менее 50 % по массе. Рядом будут проложены дороги из обычных, безвредных материалов – они послужат контрольными участками.

Ключевой момент – строительство пройдет на частной территории. По действующим законам компании из фосфатной промышленности обязаны хранить радиоактивные отходы на своей земле. И в одной только Флориде их накопились уже миллиарды тонн. Условия хранения не выдерживают никакой критики – удар урагана «Милтон» привел к тому, что с участка Ривервью во владении Mosaic в залив Тампа Бэй были сброшены огромные объемы загрязненной фосфогипсом воды.

И вовсе не случайно, что запрос на реализацию этого спорного проекта был подан как раз накануне прихода урагана. Экологи и активисты утверждают, что Mosaic пытается шантажировать власти. Либо те одобрят утилизацию радиоактивных отходов через строительство дорог, либо опасные вещества все равно попадут в окружающую среду из-за стихийных бедствий. В любом случае, это снимает с компании ответственность за последствия и создает опасный прецедент в масштабах всей страны.Источник &#8212 EPA


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