 

Госдума прерывает новогодние каникулы, чтобы срочно запретить пропаганду многожёнства, склонение к многожёнству и оправдание многожёнства

28.12.2024, 13:33, Разное
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Государственная дума, ушедшая на новогодние каникулы в начале декабря, вновь соберётся на внеплановое заседание из-за «небывалой и неожиданной угрозы» – парламентарии намерены запретить всё, что связано с множёнством.

К рассмотрению готовятся сразу три законопроекта: о запрете пропаганды многожёнства, об уголовной ответственности за склонение к нему, и даже закон, пресекающий «оправдание множёнства» в масс-медиа, сети «Интернет» и личных беседах.

«Не будет преувеличением сказать, что беда пришла, откуда не ждали, – поделился источник в рабочей группе. – Только победили квадроберов, как появилась новая напасть, от которой надо защищать население. К счастью, среди депутатов нашлось достаточно патриотов, согласившихся при условии определённых компенсаций прервать отпуск и прибыть на голосование».

Поскольку у народных избранников совсем немного свободного времени на каникулах, законы решено принимать «комплектом» и сразу в трёх чтениях. Тем, кто не сможет присутствовать по уважительным причинам, разрешили прислать вместо себя доверенных лиц при условии, что они хотя бы отдалённо похожи внешне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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