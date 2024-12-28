Бросившее тонущий российский корабль Ursa Major норвежское судно затонуло после извержения подводного вулкана

В ночь на 27 декабря 2024 года в заливе Осло-фьорд затонуло судно Oslo Carrier 3, капитан которого за три дня до инцидента отказался оказать помощь терпящему бедствие в Средиземном море российскому сухогрузу Ursa Major.

По предварительной информации, причиной гибели норвежского корабля стало крайне редкое для северных морей природное явление – извержение подводного вулкана. Судно попало в эпицентр катастрофы и затонуло в течение пяти минут.

«Нам очень повезло, что сразу после затопления Oslo Carrier 3, извержение прекратилось. В районе было много других судов, которые помогли тонущим морякам и доставили их на берег», – сказал официальный представитель норвежской береговой охраны.

В настоящий момент 26 членов экипажа находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Спасти не удалось только капитана Oslo Carrier 3 Йохансона Ноэ, который сразу после погружения в воду был атакован стаей пираний.

«Скорее всего, хищные рыбы обитали в вулкане и вырвались на свободу решили подкрепиться. Благополучно скушав норвежца, они отправились в тёплые воды, ведь на севере им холодно», – пишет «Комсомольская правда».

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