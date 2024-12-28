 

В Биробиджане началось восстание из-за рабочей субботы 28 декабря

28.12.2024, 9:33, Разное
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После того, как федеральные власти проигнорировали ультиматум биробиджанской националистической организации «Мазел тов» о сохранении в регионе выходного дня в субботу 28 декабря, её представители объявили о начале восстания.

Протестующие намерены провозгласить независимость и закрепить особый статус субботнего дня в конституции.

По состоянию на сегодня, восставшие захватили ряд ключевых объектов Биробиджана: телеграф, почтамп, здание хоральной синагоги и детскую музыкальную школу имени Шостаковича. Отмечается, что активисты и местные полицейские неохотно вступают в столкновения друг с другом: вместо этого они пытаются «порешать вопросики за деньги», что с переменным успехом удаётся обеим сторонам.

В эфире местного телевидения вышло обращение лидера протестующих Михаила Вайсмана к соотечественникам на идиш. Он призвал правоохранителей не препятствовать митингующим, а сложить оружие и мирно репатриироваться в Израиль, либо остаться жить в новой республике, которая, по его словам, ничем не будет отличаться от ближневосточного государства. О поддержке сепаратистов уже заявил атаман Дальневосточного казачьего войска Иосиф Фихтенгольц, конные части которого готовы выдвинуться на соединение с войсками восставших, как только им за это заплатят.

– Рабочий день в субботу – это та красная линия, которую властям не следовало пересекать, – говорит Михаил Вайсман. – Мы ещё стерпели отсутствие в местных поликлиниках обрезания за счёт ОМС, однако всему есть предел. Если федеральные власти не передумают и не устроят нам 28 декабря выходной, то мы будем вынуждены построить новое государство на принципах сионизма, в котором подобные беззакония будут немыслимы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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