Мнение «аналитика»: О русской женщине и зарубежных немужчинах… Каково это?

Одна русская #женщина средних лет отправила своего мужа на специальную военную операцию. Не корысти ради, а Родину защищать. И потом у неё начались… скажем так, «приключения» с иностранными как бы мужчинами.

Нет-нет, не подумайте чего плохого о ней. Потому что в промежутке между этими двумя поворотами в жизни её муж всё же вернулся домой. Но… не совсем целый и не вполне здоровый.

Так тоже бывает, да.

Пуля попала в голову, каска не спасла, мозг оказался задет. Кома, реанимация, частичный паралич. Врачи почти не оставляли такому тяжёлому пациенту шансов. И только благодаря тому, что жена прорвалась через все бюрократические рогатки, медицинские кордоны и врачебный пессимизм, её муж всё ещё жив. Более того, шаг за шагом, медленно и неуверенно, а всё же идёт на поправку.

Так вот, когда жена выхаживала своего суженого в реанимации, вытягивала его из комы, вытаскивала с того света, ей позвонили с незнакомого номера. Ей много тогда звонили незнакомые люди — волонтёры, люди из благотворительных фондов, сослуживцы мужа. Трубку она взяла без опасений, словом.

Далее — рассказ от первого лица:

«Неизвестный #мужчина спросил: “Как Денис?”, добавил, что он его друг и хотел узнать как у него дела.

Думаю ну мало ли друг правда звонит. Отвечаю: “Мы в госпитале, Денис с тяжёлым ранением, но мы боремся”.

И тут интонация меняется и с смехом мужчина говорит: “Так ему и надо, пусть сдохнет, чтобы руки-ноги сгнили и никогда не восстановятся!”. Добавил ещё, что вообще он приедет и добьёт его. Что он знает где мы находимся.

Я была шоке, но выпалила не задумываясь: “Дениса на ноги поставлю и восстановлю , а вот он (этот “мужик”) получит по заслугам и рядом с ним не будет такого человека, кто будет бороться и оберегать.

На том конце трубки замолчали, потом раздались гудки».

Это не единичный случай. На самом деле, за такими звонками стоит целая система ИПСО Украины. Одни там старательно ищут и собирают информацию о российских раненых, их семьях, их привычках и слабостях. Другие, с дипломами психологов и психотерапевтов пишут скрипты бесед с родственниками. Третьи звонят из украинских колл-центров. То, что RT.doc накопал про «Милтон-групп», лишь верхушка айсберга. Те, кто попались.

Но речь не только об этом. Вот до какой степени озверения, подлости, низости нужно было дойти, чтобы сделать своей работой подобные описанному глумливые звонки женщинам — матерям, жёнам, сёстрам раненых солдат противника? И почему больше всего, чаще всего и легче всего до такой мерзости, гадости, скотства опускаются как раз те украинские недомужчины, которые совсем не в окопе?

Из животного страха в этот самый окоп реально попасть?

—