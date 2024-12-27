«Люди на 15 тысяч выживают, а он на такси ездит, гнида» – единственного оппозиционного депутата гордумы Саратова выгнали за «барские замашки»

Единственного оппозиционного депутата городской думы Саратова, представителя КПРФ Михаила Бурмистрова выгнали из законодательного органа за «барские замашки» – было установлено, что он грубо нарушил дисциплину и опорочил возвышенный облик саратовского депутата в глазах народа.

Членам гордумы не понравилось, что их коллега разъезжает на такси в то время как обычные горожане не могут себе позволить такую роскошь.

– Физиономия лоснится, бока наел, пиджак недешёвый, я смотрю. Плевок в лицо саратовцам! – возмутился вице-спикер. – Не далее как утром все видели, как Бурмистров приехал на такси, ещё и сзади сел. Впереди уже не помещается или с таксистом не хочется рядом сидеть? Во всём у него такие барские замашки, а потом люди о нас думают чёрт знает что.

– Люди на 15 тысяч выживают, не едят неделями, а он на такси ездит, гнида, – поддержал его глава фракции либеральных демократов. – При Сталине таких к стенке ставили и правильно делали.

Бурмистров пытался оправдаться: он заявил, что обычно ездит в гордуму на автобусе, но на этот раз воспользовался такси, поскольку заболел и не хотел подвергать большое число сограждан риску заражения. После этого депутаты обвинили его в «вирусно-бактериологическом терроризме» и полном пренебрежении к жизни таксиста, который тоже мог подцепить простуду, и велели охранникам «выкинуть отщепенца» и продезинфицировать его место.

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