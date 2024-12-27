Мнение: Валюта – это роскошь

ЦБ вводит новый порядок приобретения валюты – чисто для удобства дорогих сограждан. Хороший комментарий из моего ФБ:

“Тут гляжу, устроили форменную истерику в интернетах по поводу новых правил ЦБ касательно продажи валюты. Дескать, ужас-ужас, «совок» возвращается и пр. Лично я не вижу никакого ужаса и никакого совка. Ну усложнили чуть-чуть правила. Что такого?

Да, придется заполнить анкету. То се. Предъявить паспорт. Ввести имя, фамилию, номер телефона. Место работы указать, ИНН. Но ведь это и все! Ну дополнят позже адресом прописки, местом постоянного проживания. Данные близких родственников на всякий случай. Пенсионное удостоверение. Все! К тому же данные все аккуратно сохранят где-то там. А как второй раз придешь – просто пальчики прокатали, с базой сверились, и все!

К тому же нам, клиентам, никакой лишней работы не будет – это же банк будет заполнять анкету, а не мы. Ну подольше займет покупка конечно. Очереди могут возникнуть. Но в 21 веке, слава богу, живем, технологии шагнули уже о-го-го! Скоро, может быть, все то же самое можно будет сделать через интернет. Например, на портале Госуслуг.

Зашел, авторизовался, все данные автоматически подтянулись, заполнил эту анкету, указал запрашиваемую сумму и все! Еще удобнее будет. Не надо шариться в темноте по грязи, в очередях стоять. Рисковать, нося при себе крупные суммы. Все из дома, в тепле и уюте.

А раз такая экономия времени, можно в анкету заодно и цель покупки добавить. Ну просто в целях понимания и сбора статистики. И переименовать ее из «анкеты», скажем, в «заявку». Чисто символически. Порядок подачи ведь все равно останется исключительно уведомительный. Ну кроме крупных сумм. Там, пожалуй, стоит ввести одобрение. Быстрое, практически автоматическое. Пара дней и готово.

Или, если, скажем, сумма не очень крупная, но вы уже второй раз в этом году валюту покупаете. Тут конечно специалист быстро посмотрит, что к чему, проверит очень доброжелательно. День-два. Не больше недели.

Ну разве что еще попросят отчитаться о том, на какие цели потрачена ранее приобретенная валюта. Тут вот записано, вы уже брали недавно пятьсот евро. Они где? Нет, никаких бланков строгой отчетности! Можно даже без печати. Просто приложить чеки из магазинов и ресторанов, счет из гостиницы. Все на доверии! Просто отксерить и прислать. Сперва конечно у нотариуса заверить, а потом сразу на почту. Все же быстро теперь. Или для удобства граждан можно даже через МФЦ подавать. Пришел, сдал, приложил. Донес пару справок о происхождении средств (выписку со счета, справку по форме 2-НДФЛ), и жди беззаботно.

Нагрузка на инфраструктуру, правда, возрастет. Поэтому честно будет взимать небольшую символическую комиссию. Буквально один-два процента от суммы. Или три. Точно не больше десяти. Это при продаже валюты. При покупке конечно давно уже пора рассмотреть введение НДС. На валюту же будут приобретены товары и услуги, которые затем будут ввезены в нашу страну. В чемодане там или в животе. Или даже в голове. Вопрос с НДС стоит обдумать. Обдумать, а потом сразу ввести.

Зато быстро и эффективно победим финансирование экстремизма и отмывание преступных доходов. Заодно и спекулянтов можно прижать. А то развели тут вольницу. У тех один курс, у этих другой. Маржа гуляет туда-сюда, без присмотра. А если установить один курс для всех, будет же куда удобнее. Нам же не придется нервничать, метаться по городу в поисках более «выгодного». Хорошо. И в целях стабильности курс менять, скажем, не каждый день, а раз в неделю. Или даже в месяц. А как пик кризиса пройдем, так и раз в год, на первое января.

Потом вопрос, где хранить валюту? В банках нынче ненадежно, дома – так и просто опасно. Поэтому лучше пусть государство и возьмет на себя эту ответственность. Купил валюту, тут же сдал ее и не волнуешься больше ни о чем. Классно ведь. Ну там приплатил чуть-чуть за хранение.

А как пришла пора ехать за границу, пришел и забрал. Быстро и прямо на месте заполнил заявление, указал цели поездки, приложил билеты, бронь из гостиницы, визу, подписанный приказ об отпуске, и все! Забирай свои деньги. Вот как валюту завезут в начале месяца – так приходи и забирай. Лучше конечно очередь занять заранее, с утра. А еще лучше – накануне. Мало ли что. И езжай себе на здоровье в эту свою заграницу.

А то развели тут… Ужас!… Совок!… Лишь бы истерику устроить без всякого повода (Юрий Соминский)