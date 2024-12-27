 

Блогер спас от уничтожения самый большой (и последний) ЭЛТ-телевизор в мире

27.12.2024, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мы уже стали забывать — ведь уже прошло больше 30 лет — что когда-то были телевизоры с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ). В соответствие с техническими требованиями того времени размеры экрана с ЭЛТ имели некоторые ограничения.

Однако, нашелся их «злостный нарушитель» — компания Sony, выпустившая в конце 80-х годов настоящего телемонстра Trinitron-45ED1 с диагональю экрана 110 см и весом почти 200 кг. Они были выпущены совсем небольшой партией и очень быстро, почти незаметно разошлись. Дошло до того, что сообщество любителей ЭЛТ-мониторов в какой-то момент вообще засомневалось в их существовании.

В 1989 году эти телевизоры стоили, как хороший автомобиль — $40 000, что соответствует нынешним $100 000. За минувшие годы Trinitron-45ED1 стал раритетом, заполучить который сочли бы за счастье многие коллекционеры ретроэлектроники.

Недавно ютубер и моддер под ником Shank Mods сообщил, что буквально в последний момент стал обладателем единственного оставшегося на планете Trinitron-45ED1 благодаря случайному фото в старом магазине в Осаке. Магазин подлежал скорому сносу, а телевизор, никому ненужный, находился в нем последние годы.

Даже с учетом солидного возраста ЭЛТ-экраны по-прежнему прекрасно справляются с некоторыми современными играми благодаря идеальной четкости изображения, отсутствию задержки ввода и возможности обрабатывать сигналы низкого разрешения от устаревших игровых консолей и других устройств.

Главный недостаток больших лучевых трубок, отправивший их на «пенсию» — необходимость дополнительного экранирования, из-за чего кинескопы становятся очень громоздкими и тяжелыми.

Источник &#8212 TechSpot


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / «Люди на 15 тысяч выживают, а он на такси ездит, гнида» – единственного оппозиционного депутата гордумы Саратова выгнали за «барские замашки»

27.12 / Мнение: Валюта – это роскошь

27.12 / Маск потребовал объяснить выделение $2 млрд на изучение вопроса, почему рядом с белыми шахматными клетками всегда расположены чёрные

27.12 / Мнение: Новая хохма про полеты в Чечню

27.12 / В Норильском промышленном районе обнаружены ценные породы рыб

27.12 / На Новый год в Москве разрешат остаться только коренным москвичам

27.12 / Мнение: Сколько денег Ленин отдал Польше, донаты Герцена на польское восстание и 80-летие Освенцима

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ИГИЛ захватило огромное кол-во оружия в Сирии

27.12 / Необычный солнцезащитный крем отражает УФ-излучение и одновременно охлаждает кожу

27.12 / Мнение «аналитика»: О границах возможного… Что получила Россия за три года?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика