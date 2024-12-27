Блогер спас от уничтожения самый большой (и последний) ЭЛТ-телевизор в мире

Мы уже стали забывать — ведь уже прошло больше 30 лет — что когда-то были телевизоры с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ). В соответствие с техническими требованиями того времени размеры экрана с ЭЛТ имели некоторые ограничения.

Однако, нашелся их «злостный нарушитель» — компания Sony, выпустившая в конце 80-х годов настоящего телемонстра Trinitron-45ED1 с диагональю экрана 110 см и весом почти 200 кг. Они были выпущены совсем небольшой партией и очень быстро, почти незаметно разошлись. Дошло до того, что сообщество любителей ЭЛТ-мониторов в какой-то момент вообще засомневалось в их существовании.

В 1989 году эти телевизоры стоили, как хороший автомобиль — $40 000, что соответствует нынешним $100 000. За минувшие годы Trinitron-45ED1 стал раритетом, заполучить который сочли бы за счастье многие коллекционеры ретроэлектроники.

Недавно ютубер и моддер под ником Shank Mods сообщил, что буквально в последний момент стал обладателем единственного оставшегося на планете Trinitron-45ED1 благодаря случайному фото в старом магазине в Осаке. Магазин подлежал скорому сносу, а телевизор, никому ненужный, находился в нем последние годы.

Даже с учетом солидного возраста ЭЛТ-экраны по-прежнему прекрасно справляются с некоторыми современными играми благодаря идеальной четкости изображения, отсутствию задержки ввода и возможности обрабатывать сигналы низкого разрешения от устаревших игровых консолей и других устройств.

Главный недостаток больших лучевых трубок, отправивший их на «пенсию» — необходимость дополнительного экранирования, из-за чего кинескопы становятся очень громоздкими и тяжелыми.

Источник — TechSpot