 

В Норильском промышленном районе обнаружены ценные породы рыб

27.12.2024, 16:10, Разное
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В ходе недавней экспедиции по Таймыру учеными ВНИРО в реке под названием Норильская, была обнаружена рыба сиговых пород. Прежде считалось, что в данной реке такой рыбы вообще нет.

В частности, весной 2024 года специалисты заметили раннюю молодь прямо в городской черте, а уже осенью этого года были обнаружены миграции взрослых особей нельмы с чиром и сига с муксуном. Получается, что в речках Норильская и Рыбная, а также озере Мелком, на самом деле естественное воспроизводство таких видов рыб сохранилось.

В весенний и осенний периоды 2025 года ученые ВНИРО планируют возобновить поиск икры и мест нереста сиговых, а также сибирского осетра. В том же году, летом, специалисты института проведут широкий перечень исследований в водоемах, входящих в Норило-Пясинскую озерно-речную систему.

К слову, на днях сообщалось, что в речке Пясина был пойман сибирский осетр в количестве 16 крупных особей — впервые с уже далекого 1982 года. Причем ранее предполагалось, что данный вид на полуострове Таймыр полностью утрачен.


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