Мнение: Сколько денег Ленин отдал Польше, донаты Герцена на польское восстание и 80-летие Освенцима

1. Ленин не только отдал полякам территории Западной Украины и Белоруссии, но и перечислил им огромную сумму русских денег. Сумму, которой, пожалуй, хватило бы, чтобы предотвратить страшный голод 1921 года. Цитирую Александра Дюкова (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4, ссылка 5):



Что там Ататюрк с жалкими 12 миллионами золотых рублей!

В октябре-ноябре 1920 г. Наркомат внешней торговли вывез в только-только созданную “Серединную Литву” генерала Желиговского 140 миллионов золотых рублей!

И это аккурат после того, как после поражения под Варшавой и наступления поляков 12 октября было заключено перемирие с Польшей.

То есть Польша за остановку наступления в 1920 году тайно получила 140 миллионов золотых рублей. (А за Рижский мирный договор — еще территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 30 млн золотых рублей золотом и имущества на 18 миллионов золотых рублей.) Интересная деталь в истории превращения малороссийских земель в Украину им. Ленина.

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В общем, получается, что по своей катастрофичности Рижский мир 1921 года вплотную с Брестским миром 1918 г. (Не зря белорусские коллеги-историки к нему негативно относятся).

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Гений дипломатии Ленин после поражения под Варшавой публично (29 сентября 1920 г.):

«Теперь перед нами стоит вопрос о войне и мире с Польшей. Мы хотим избежать тяжелой для нас зимней кампании и снова предлагаем Польше выгодный для нее, невыгодный для нас мир. Но возможно, что буржуазные дипломаты, по старой привычке, опять учтут наше открытое заявление, как признак слабости».

Передачу Польше 140 миллионов рублей золотом в обмен на перемирие буржуазные дипломаты, по-видимому, должны были рассматривать как признак силы.

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А почему Ленин считал, что целесообразнее откупиться от Пилсудского?

Потому что [по его мнению] вот-вот должна была произойти революция в Англии: “Другим последствием нашего пребывания под Варшавой было могущественное воздействие на революционное движение Европы, особенно Англии. Если мы не сумели добраться до промышленного пролетариата Польши (и в этом одна из главных причин нашего поражения), который за Вислой и в Варшаве, то мы добрались до английского пролетариата и подняли его движение на небывалую высоту, на совершенно новую ступень революции…. Английские меньшевики, по свидетельству компетентных лиц, уже чувствуют себя как правительство и собираются стать на место буржуазного в недалеком будущем. Это будет дальнейшей ступенью в общем процессе английской пролетарской революции”.

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Что бы сделал Ленин в 1941 году?

То же, что сделал в 1918 и в 1920-1921 гг. Откупился.

После первых неудач отдал бы Гитлеру всю Украину, Белоруссию, Ленинград и часть России, золотой запас – и фантазировал бы о революции германского пролетариата, которая вот-вот начнётся.

2. А вот как Александр Герцен, которого Ленин считал одним из своих предшественников, спонсировал боевиков, пытающихся силой оружия отколоть регион от России (ссылка):



Герцен от лица «Колокола» летом 1863 года пожертвовал на нужды польского восстания 270 фунтов стерлингов (на нынешние фунты это около 20 тысяч). Донат на убийство русских.

Ситуация очень узнаваемая: сейчас Герцена за подобное осудили бы по уголовной статье и признали бы иноагентом. К сожалению, исторически так сложилось, что в честь Герцена в России до сих пор названо множество улиц, учебных заведений и иных объектов. Эту проблему, конечно, пора бы уже решать: для начала, при помощи учебников истории, в которых «подвиги» дореволюционной пятой колонны всё ещё освещаются с неуместной скромностью.

3. Евросоюз тем временем старательно пытается забыть о своём поражении 1945 года. Цитирую Monetam и oldchg (ссылка):

На 80-летие Освенцима в Польше не будет представителей России, которых не пригласят. Также там не будет и Нетаньяху, которого могут арестовать в Польше по ордеру МУС.

В итоге, не будет ни тех, кто концлагерь освобождал, ни премьера тех, кто там сидел. Но зато будут те, кто организовывал, и те, кто помогал охранять.

Не удивлюсь, если ещё через 20 лет поляки с немцами сдвинут дату, и будут отмечать не освобождение Освенцима, а дату начала работы лагеря.