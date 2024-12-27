Мнение «аналитика»: О границах возможного… Что получила Россия за три года?

За пять лет до начала учений у российско-украинской границы, которые, — как теперь видится, — были последней и отчаянной попыткой вернуть Украину к выполнению Минских соглашений, что позволило бы избежать дальнейших событий, Владимир #Путин произнёс историческую фразу. «Границы России нигде не заканчиваются», — сказал он оторопевшему школьнику, отличнику по географии. И это вызвало смятение не только в юных мозгах.

Теперь новые границы России… никем не признаны. Ну, почти никем из стран-членов ООН, кроме КНДР, Венесуэлы и Сирии. Впрочем, и со «старыми» есть определённые проблемы. Но о них и так все знают.

Другой вопрос, насколько эти проблемы серьёзны. И насколько они мешают России развиваться в своём ключе?

Что там границы! В #ООН есть с полдюжины стран, даже самого существования которых не признают другие члены Организации. Самым «непризнанным» является, конечно, Израиль. Его не признают многие мусульманские страны, а также Венесуэла, Куба, Боливия и Бангладеш. На втором месте внезапно… #Китай, чьё существование отрицается 10-ю государствами. Армения не признана Пакистаном, а Кипр — Турцией.

Ну и что, мешает это «непризнанным» странам жить и развиваться?

А если нет разницы, то зачем прогибаться под чужие мнения?

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