 

Мнение: Действительно ли мы тратим на еду меньше, чем на колдунов?

27.12.2024, 12:10, Разное
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Я бы, конечно, тоже хотел запретить экстрасенсов, марксистов, колдунов и прочих мракобесов. Начал бы с Первого канала, на котором за мои налоги зачитывают гороскопы и дают эфир неосталинистам. Но, увы, это невозможно: избранники народа категорически не готовы проголосовать за такой запрет.

Одна из причин — вот в этой статье из «Московского Комсомольца», которую последние пару дней активно растаскивают по соцсетям. Цитирую суть (ссылка):

Беспристрастная статистика Рунета гласит: рынок оккультных услуг в РФ к концу уходящего года оценивается в 2,4 трлн руб. (в прошлом году было 2 триллиона рублей, что сравнивалось аналитиками с расходами населения на продукты питания).

Немного математики от белого угнетателя. Делим 2,4 трлн рублей на 150 млн человек. Получаем 16’000 рублей на одного гражданина в год или… 1300 рублей в месяц. Вот такую сумму, по мнению журналистов и редакторов МК, средний россиянин проедает за месяц. В принципе, уложиться в бюджет реально — только что мы с вами обсуждали смелый эксперимент инженера, который питался на 250 рублей в месяц, то есть на впятеро меньшую сумму (ссылка). Однако я всё же предлагаю выбрать одно из двух:

1. Журналисты снова запутались в цифрах, а разгневанные нытики, некритично верящие в любую чушь про Россию, дружно метнулись разносить глупости по соцсетям.

2. Под мудрым руководством Владимира Путина мы построили коммунизм: еда в России стоит так дёшево, что при средней зарплате в 80 тысяч рублей на продукты уходит всего лишь 1300 рублей.

Источник: Место для дискуссий


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