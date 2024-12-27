Си Цзиньпин назначил бывшего первого секретаря горкома Уханя Патриархом Пекинским и Всея Китая

Впервые в истории Китайская православная церковь обрела своего предстоятеля в ранге патриарха: на эту должность на пленарном заседании Президиума ЦК КПК был назначен 49-летний Чжан Вэй.

Ранее он занимал различные партийные должности в Синьцзяне и Ухане, а с ноября 2022 года занимал пост первого секретаря горкома Уханя.

Епископскую хиротонию нового патриарха провели министр иностранных дел Китая Ван И и супруга Си Цзиньпина генерал Пэн Лиюань. В качестве особого гостя присутствовал епископ Биробиджанский Михаил (Уваров). После этого в торжественной обстановке был зачитан циркуляр Святейшего синода РПЦ о предоставлении автокефалии Китайской православной церкви, а также меморандум о дружбе и сотрудничестве между руководствами РПЦ и КПК.

В конце церемонии Си Цзиньпин лично возложил на голову нового патриарха белый куколь, пожал ему руку и присвоил звание Героя труда Китая. В новой должности Чжан Вэй уже пообещал бороться с двурушничеством, взяточеством религиозных чиновников и отклонениями от курса Маркса-Энгельса-Ленина-Мао в вопросах церковной идеологии.

– Для меня большая честь возглавить столь древнюю и уважаемую институцию по поручению партии, – отметил новоиспечённый патриарх. — Я надеюсь, что высокое доверие, оказанное мне товарищем Си и членами Политбюро, будет оправдано в полной мере. Как сказал в своё время Великий кормчий, нужно сеять семена в землю, чтобы их не пожрали воробьи. В ближайшее время я займусь насущными вопросами православия в Китае, открою общественную приёмную и буду денно и нощно трудиться на ниве веры, во славу нашей партии и всех трудящихся Поднебесной. Аминь, товарищи!

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