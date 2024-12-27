 

Слияние Honda, Nissan и Mitsubishi породит третьего по величине автопроизводителя в мире

27.12.2024, 11:15, Разное
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Трое японских производителей автомобилей объявили о грядущем слиянии. Honda ранее анонсировала партнерское соглашение с Nissan, которой принадлежит 24 % акций Mitsubishi, поэтому третья компания дополнила этот союз. Ожидается, что процедура слияния будет завершена к августу 2026 года, и новый холдинг станет третьим по величине в мире производителем автотранспорта.

Сообщается, что каждый бренд сохранит независимость и продолжит выпускать собственные модели в рамках общей работы. Компании перестанут конкурировать между собой за выгодные ниши на рынке, они смогут распределить загрузку и сообща заполнить все категории. Кроме того, исчезнет конкуренция в закупках запчастей и передовых узлов, которые будут распределяться между всеми заводами по потребностям.

Не исключено, что инженеры компаний будут делиться наработками и даже предоставлять друг другу производственные мощности ради решения нестандартных задач. Аналогичную работу предстоит проделать маркетологам – им нужно устранить отставание перед другими брендами в производстве электромобилей. А также любыми способами пробиться на наиболее емкий китайский рынок, где в Топ-10 сейчас входит только одна модель Nissan.Источник &#8212 Honda


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