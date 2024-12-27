 

В Сибири начали выпуск топлива для новейшего «реактора будущего»

27.12.2024, 9:15, Разное
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На одном из предприятий «Росатома» в городе Северск (Томская область), началась тестовая эксплуатация передового модуля по выполнению фабрикации, а также рефабрикации специального ядерного топлива, предназначенного для перспективного «реактора будущего», больше известного как БРЕСТ-ОД-300.

Уточняется, что на автоматизированной линии уже изготовили опытную макетную партию топливных кассет, имеющих оригинальный дизайн активной зоны модели БРЕСТ-ОД-300, состоящих из топливных таблеток, включающих нитрид обедненного урана.

Стоит отметить, что для решения этой задачи на сибирском предприятии подготовлены четыре отдельные линии: на первой смешанные нитриды урана и плутония подвергаются карботермическому синтезу, на второй формируются топливные таблетки, на третьей производятся ТВЭЛы, а на четвертой происходит комплектация кассет.

Сейчас тщательно отрабатывается вся технология фабрикации ТВЭЛов под БРЕСТ-ОД-300 на основе обедненного урана и затем, после получения одобрения от «Ростехнадзора» на выполнение работ с плутонием, заводские специалисты начнут выпускать плотное смешанное нитридное уран-плутониевое топливо или, если проще, СНУП-топливо.

Также в «Росатоме» уточнили, что данный завод стал первым из планируемых трех крупных объектов, которые войдут в Опытно-демонстрационный энергокомплекс 4 поколения — это уникальный объект, создающийся в рамках реализации стратегического в этой отрасли проекта с названием «Прорыв» на мощностях Сибирского химкомбината («СХК»).


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