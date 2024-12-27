 

Певец из КНДР принял участие в «Новогоднем огоньке» Первого канала

27.12.2024, 9:33, Разное
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«Первый канал» объявил об участии звезды северокорейской эстрады Ким Чен Пака в новогоднем шоу. Артист исполнил праздничное попурри из гимнов социалистических республик в современной обработке.

– Товарищ Ким Чен Пак — амбассадор культурных связей между нашими странами. Его хит «Да здравствует чучхе» уже три месяца не покидает верхние строчки пхеньянских чартов, — рассказал директор музыкальной редакции «Первого канала» Юрий Аксюта.

Для съёмки выступления северокорейского артиста в Останкино построили специальную сцену в форме баллистической ракеты, а на подтанцовке артиста выступил взвод почётного караула КНДР. Также известно, что по существующей на Родине певца традиции все зрители в студии синхронно аплодируют ему не менее 15 минут. Поэтому ожидается, что российская публика выполнит этот пункт из райдера.

Специальным гостем «Новогоднего огонька» стал хор Министерства обороны КНДР с кавер-версией песни «В лесу родилась ёлочка» на корейском языке.

Ожидается, что в качестве культурного ответа от России на новогоднее шоу в следующем году в Пхеньян отправится Филипп Киркоров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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