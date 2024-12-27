Личное: “Для Онегина очень уж чувственный”

В последнем письме некоторые сразу опознали ОШ.

В этом – еще одна. Во всей красе.

stellarmuse

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Буду благодарна помощи понять, правильно ли я поступила в конце отношений. Я его люблю и хотела бы быть вместе при взаимности.

Я переехала в сша 13 лет назад по работе бывшего мужа. В разводе 4 года, вместе были 8. 2 детей (11 и 6 лет) в совместной опеке, 50/50. Свой малый бизнес, доход выше среднего. В собственности приличные квартира и машина. Хороший имидж, красота, я выгляжу на 25-28, мне 39. Неплохая фигура. Мой круг друзей состоит из интересных и амбициозных людей.

С мужем (12 лет старше) разошлись из-за ругачек, я тогда ничего не знала про ваш блог, а так бы может и сохранился бы брак. Хотя у нас была любовь. После этого я пыталась дейтать на сз, но там у меня ни раз ничего путного не выходило.

Пару раз были мужчины из Реала которые хотели бы со мной отношений но это не было взаимно. Я считаю свою любовную ОЗ низкой. Хороводов у меня никогда не было.

Мой сын ходит в школу джиу-джитсу, и год назад я решила тоже присоединится. Школа очень классная. Там я познакомилась с Ф. (Американец). Нас профессор поставил в пару и я почувствовала притяжение к нему сразу. Такое со мной случается не часто. Я ощутила симпатию с его стороны.

Он внешне симпатичный и обаятельный, скромен, у него высокий пояс по джиу-джитсу. Он меня младше на 3 года, есть сын 12 лет. С матерью ребенка женат не был, они со школы были вместе и потом она забеременела, через какое то время расстались. Последние отношения – 6 лет жили вместе, собирался сделать предложение но не сложилось. Они год как не вместе. Его имидж не прокачен.

(Герой имеет “высокий пояс”, то есть он спортивный, скорее всего обаятельный, если автор сразу почувствовала притяжение. Однако она считает, что имидж у него не прокачан, имея в виду “плоховат”. Почему она занижает его ОЗ?)

Его доход ниже моего, он рабочий. Обычно в моем опыте мужчина зарабатывал больше или столько же. Ф. устанавливает системы «умный дом», простая машина, удобная для работы. Он вообще не по теме имиджа, престижа, больше по практичности. Я от него ощущала самоуважение которого у себя сама не добираю и это меня привлекает, не хвастался, вежлив, тактичен, ненавязчив, не настойчив, неспешен.

У меня в руках все горит, я делаю 10 задач одновременно, мне всегда мало, нужно много стимуляций, что мне помогает в жизни добиваться целей быстрее. У меня есть тревожность в отношениях, он спокоен.

(Что автор называет “тревожность в отношениях”?)

Через пару тренировок Ф. спросил мой телефон как раз в это время проходил мимо другой мужчина Л. с которым я встречалась пол года назад, он тоже ходит на эти занятия и они друг друга знают. Л. слышал как я дала Ф. номер. Ф. Написал в тот же вечер, и тут же предложил с ним сходить на свидание. Мы не могли сразу найти время которое бы подходило обоим и он сказал ну давай потом договоримся.

На след день Л. просил Ф. встать вместе на тренировке и начал ему рассказывать что мы с ним встречались (я это потом узнала, я не ожидала такого совсем). Л. был в меня влюблен но я не смогла ответить взаимностью в итоге хотя вначале он мне очень даже нравился но не так как этот.

Я написала Ф. сама после обеда, спросила как была тренировка, он ответил. С самого начала общения он регулярно мне давал много комплиментов и говорил что мое лицо и наши разговоры невозможно забыть и тп. Меня это слегка удивляло, это не типично эмоциональное общения для самого начала переписки (основываясь на моей опыте). Мне было оч приятно.

Никаких разговоров о встрече не завел, и больше мне не писал. Я себе места не находила, что случилось, было достаточно интереса с его стороны, я отвечала на комплименты комплиментами, наше короткое общение было же приятным.

Потом я аккуратно спросила у Л. не говорил ли он что-то Ф. про нас. У меня была только эта версия в голове. Тот сказал что говорил.

(У нее было КП предложить Ф встретиться, ведь он уже звал ее и телефон сам попросил и комплиментов много говорил. Но автор предпочла ждать его инициативы, а потом расспрашивать Л. То есть векторы косяков и ищейку с репейником предпочла нормальному шагу в КП. Просто этот шаг показался ей сливом, а ищейка – нет. Почему так, наоборот?)

Я написала Ф. (Прошло 2 недели с тех пор как мы не общались): ты пропал из-за Л? Ты мне нравишься и я думала это взаимно.

(Дальше вместо шага в КП – позвать на встречу, у нее векторы слива – наезд с ищейкой, признание в чувствах с щипцами и скалкой. Сразу несколько маленьких векторов, сливов и косяков. Почему она так делает? Почему вообще ОШ вместо нормального доброго шага часто вот так вот кидаются со скалкой? А когда надоедает кидаться со скалками, убегают, прикрывшись ослиной шкурой?)

Он ответил спустя 2 дня: извинился, думал как ответить, что нет не из-за него, что его мать сломала бедро, она живет с ним.

Подтвердил что Л. ему про нас рассказал, но это не его дело только если я хочу об этом поговорить. Сказал что я тоже ему нравлюсь и он рад слышать что это взаимно. (Позже он признается мне что Л. все таки сыграл тут роль, он не хотел драмы в школе).

Я сказала говорить не о чем про Л. мы встречались недолго и все. Мне конечно не нравится эта история встречаться с мужчинами с одного места, но уже как вышло. Были еще мужчины со школы которые звали меня на свидания, но я с ними не ходила никуда. Ф опять говорил какие то легкие приятные вещи, как дела, упомянул что хотел бы сходить на свидание со мной но ничего конкретного.

(Ей обидно, что “ничего конкретного”, хотя герой сказал про больную мать. Конечно, проблемы партнера в начале отношений – не ваши проблемы, друзья, но считать проблемы косяками или свидетельством слишком низкой значимости вы не должны. Это просто печальные обстоятельства)

Я уже ничего от него не ожидала, думала с таким товарищем туда-сюда ничего путного не выйдет. Через 2 дня опять написал, и потом наше общение уже не прекращалось. Это было достаточно интенсивно, он выражал свои эмоции открыто, как ему приятно наше общение, и что я нравлюсь ему.

Позвал на свидание, встретились, подарил серёжки и открытку с теплыми словами. Он держал меня за руку, официантки делали комплименты моей внешности, ему было приятно, он постоянно говорил про мою красоту, отмечал что люди вокруг это тоже конечно видят и не понимают что я с ним делаю, наверное они думаю что он богат.

На прощание он меня поцеловал. Пару раз от него проскакивало что-то указывающее что его статус ниже моего. Например, он упоминал что я вне его лиги. Я не считаю что мое поведение как то на это указывало. Я видела его некую неуверенность которая проявлялась в разных моментах и в общении с другими, и как тело свое держит. Наше общение было приятным и легким с массой позитивных эмоций.

(Когда ОШ снимает свою шкуру, они часто надевают колпачки на партнеров. Потом чувствуют, что это грозит сливом, снимают колпачки с партнеров и снова надевают ослиную шкуру на себя. Почему так? Почему бы не относиться с уважением, без подозрения?)

Мы стали регулярно созваниваться. Звонил в основном он, говорил как хочет слушать мой голос. После второго свидания мы пошли ко мне и у нас был потрясающий секс, какого в моей жизни никогда не было.

Мы оба были настолько свободны друг с другом. Я считаю это его заслуга, с другими я так не могла, он мне говорил что это все я. Он всегда говорил про свои эмоции что он чувствует ко мне, это меня притягивало к нему. Я вроде как шла вровень.

(“Вровень”, но зачем-то говорит ему про других, сравнивает с другими, хоть и в его пользу. Это векторы косяков. И вообще любые оценки в сексе, намекающие, что у вас есть школьный журнал, куда вы вносите всех, допущенных к телу и ставите им оценки – векторы косяков)

По ощущениям был баланс. Было еще 1, последнее свидание по его инициативе. Потом были встречи у меня, он оставался с ночевкой, на след день часто задерживался до обеда. Секс только продолжал быть прекрасным. Ф. был нежен, много целовал, ночью обнимал и прижимал к себе.

Он спрашивал чего я хочу от свиданий, я говорила что хочу найти партнера, отношений. Он сказал что он не искал отношений на тот момент, его жизнь – бардак, с кучей проблем и ему нужно с этим всем разобраться но он никуда не убегает от наших, он хочет продолжать и посмотреть куда это все нас приведет.

Он рассказал сыну про меня, показал фото, и его двум друзьям тоже. Но ни с кем меня не знакомил. Да и с друзьями он не встречался за все наше время. То есть он жил (на сколько мне известно): работа, дом, джиу-джитсу, мой дом. Я тоже его ни с кем не знакомила из своего круга.

В какой-то момент я начала ощущать свой минус. Недели через 2. Мне нужно было больше чем ему. Динамика остановилась.

(По гореванию, что она – минус, всегда можно узнать ОШ. Они же – девушки-плюсы. ОШ никогда не способна понять мысль, что минус бывает и в балансе, что оба должны быть минусами. Их всегда дергает от намека, что они – минус. Почему, как считаете?)

Выглядело все так что он мне время выделял мало из своей жизни, приезжал после тренировки ко мне, ночевал, оставался до обеда на след день. Бывало на след день опять приезжал с ночевкой. Я не видела что он внедряет меня в свою жизнь.

Я готовила нам еду, как хозяйка дома. Как то он приготовил ужин у себя и приехал ко мне с готовым. Установил мне в доме умный термостат, регулятор центрового кондиционера.

(Она подсчитывает его вложения, потому очень боится слива. Она замеряет температуру градусником и подсчитывает в экселе, достаточно ли вложений, или пора бежать волосы-назад. Вот этот градусник, эксель и волосы-назад – атрибуты ОШ)

У нас было пара-тройка ссор где я говорила что мне непонятно почему он не может видеться чаще. От него всегда только хорошее слышала о себе в разных аспектах даже тогда когда я вела себя неправильно (выход из границ, скалки). Признавал что ощущает вину что не может мои ожидания удовлетворить и разочаровывает этим.

(Ее СЗ была не маленькая сначала, скорее всего. Ну для начала отношений была приличной. Скорее всего он считал ее красивой и статусной, возможно был даже согласен, что она приз, хоть и не очень понимал, что с ним делать. Теперь он все время оправдывается, все время что-то объясняет и доказывает. Ее СЗ сократилась. Под градом скалок СЗ обычно падает до нуля и ниже, потом может немного приподниматься из-за ОЗ, и так до следующего града)

Говорил: подожди я решу проблему с матерью (я ниже опишу) освобожу в жизни больше места для тебя, говорил что будет более доступен после этого, благодарил что я его понимаю и жду.

Я устроила ссору по телефону после того как он не подошёл ко мне в школе как то когда мы только только начали быть вместе, а он был растерян и не знал как лучше себя вести, у нас есть определения этика в школе, он говорил почему ты на меня нападешь, почему не думаешь что могло все быть совершенно не так как ты думаешь. Я не знал как лучше поступить, подойти или нет, ты детей ждала с класса, целовать тебя в щеку при приветствии или нет, мол нам нужно обговорить эти детали. Для меня это в моменте было ужасным неуважением, пренебрежением. В моих представлениях мужчина уверен, знает как поступать в различных ситуациях и уж точно к своей девушке подойдет и не будет думать. Это была ложь?

У него было день рождения, я ему устроила очень классный эмоциональный сюрприз у себя дома когда он пришел. Ему понравилось, говорил что это лучший др в его жизни.

(Он ценит ее любовь, старается воспринимать все ее скалки как боль, поэтому не обижается, а чувствует вину. То есть он часть ее косяков воспринимает как сливы. Это позволяет ее фигуре оставаться горячей, но и уменьшаться тоже. Она чувствует свои сливы и злится еще больше)

Также мы ходили вместе на Рождественский ужин в нашей школе. Он обсуждал заранее, как мы туда пойдем? Вместе или нет? Он меня спрашивал, я все считаю что это его деликатность, спросить как мне будет комфортнее, или он не хотел вместе идти и надеялся что я скажу не вместе? Я сказала как ты хочешь? Он сказал вместе я за тобой заеду.

Я конечно неправильно себя вела, все испортила своим паровозом, щипцами, скалками, сливами.

(Да, и вы должны обратить внимание, что паровоз ОШ отличается от паровоза ДБ. Если паровоз ДБ – это “не робей, стесняша”, то паровоз ОШ – это “не отлынивай, лентяй”. Это не колпачок на партнере, это гнев, что партнер не выполняет своих мужских обязанностей. Чем отличается поведение женщины в том и другом случае?)

Как то он не приехал ко мне в день в который он обычно приезжал, в моей голове это был закрепленный наш день, в его как оказалось нет. Я по телефону выразила недовольство и досаду, он расстроился что я расстроилась, не пошел на тренировку и приехал ко мне. Говорили, он меня уверял в своих чувствах. Я уже понимаю что это обычная реакция на щипцы. Сказал если тебе тяжело хочешь мы сейчас на паузу нажмем и когда я решу свою ситуацию я точно тебе позвоню и мы возобновим, объясняя что мыслит он решениями.

(Он ей предложил паузу в ответ на ее недовольство, что он не отрабатывает, а пользуется ею как хочет. Это совершенно логичный ход, в КП. Она сначала обалдела от его наглости, а потом обиделась, конечно. Корона упала, оказалось, что “пользоваться” он не хочет)



Разве не видно влечение и притяжение человека в глазах, в языке тела? У меня были мужчины которые точно не испытывали ко мне чувств, так, симпатию. Отличается же поведение. Я не понимаю что это все было?

(Теперь у нее диссонанс. Он выглядел влюбленным… Почему он ведет себя так, как будто не горит? Это главный вопрос ОШ, который мучает их в каждых почти отношениях. Ну почему мужики, даже когда влюбленные, такие ленивые, пассивные, сдержанные, унылые? Где их страсть, где готовность сражаться на турнирах?)

Можно ли правда влюбиться но не делать ничего потому что эмоционально сложно в другом аспекте жизни? Он сам не раз говорил что мы очень разные в плане темпа и организованности и нам нужно встретится по середине и я мыслила также. Мне не виделось что он идет к середине. Может я время не дала человеку учитывая его темп?

(Сначала их СЗ росла одновременно. “Был баланс” написала автор, и баланс явно был. Автор хотела большей динамики, мужчина же не хотел торопиться, поскольку в его жизни было много других проблем и автора в своей жизни он плохо представлял. И это обстоятельство было преодолимо, оно сошло бы на нет, как только СЗ автора подросла бы еще, от нее требовалось всего лишь участие и понимание и какое-то время. Но автор начала злиться и требовать отрабатывать близость: чаще звонить, больше любить, лучше ухаживать. Вместо медленно растущей СЗ она получила снижение СЗ, и это логично)

В общей сложности мы встречались 7 недель.

Спустя месяц он мне признался в любви. Я ответила что тоже его люблю. Когда мы были вместе он всегда меня трогал, держал за руку, обнимал, целовал. Он целовал мои подмышки и признавался что никогда этого не делал, считал что это отвратительно но со мной ему все хочется.

Ему нравились мои родинки, все мое тело. Он говорил про дом в котором хочет жить, я просила его мне его показать, ездили смотрели, он спрашивал: будет ли это нашим домомом? Говорил что хочет детей со мной, троих. Хочет со мной много чего в жизни. Называл нас бойфренд и герлфренд. Что хотел бы мне сделать предложение. Что это было? Все треп? Какие трое детей? Мне 39 лет, денег у него нет и нужно какое-то время чтобы появились. Он себя сам называл мечтатель. То есть он верит сам во что говорит?

(В шкатулке приличный набор. Это не мусор какой-то, а вполне себе проявления влюбленности и влечения. Но почему всего этого автору не хватало, чтобы не дергать и не третировать мужчину, который занимался больной матерью, как думаете?)

У него живет мать которая больна Альцгеймером. Он сам за ней ухаживает.

Живет с ней вместе уже года 2 как я поняла. Вроде как жилье не сьемное, скромное здание но район хороший. Как он потом стал больше раскрываться и говорить что это очень тяжело, эта история с матерью, это высасывает его душу, но в дом престарелых он ее сдать не смог, там не очень условия, хорошо только там где дорого. Официальная версия такая. У него есть 2 сестры которые не помогают никак. Как я понимаю он как мужчина и сын, чувствует себя ответственным за это все, он ее единственных легальный опекун. Денег нанять сиделку нет (по моим пониманиям), он все пытался получить помощь от государства, я слышала не раз как ему звонили по этим делам из страховой, но там правда все очень непросто. Помощи нет. Он планировал прекратить работу на 3 мес чтобы получить кое какие лицензии по работе, у него есть какой то план по зарабатыванию больше денег, но 3 мес растянулись на год. Он говорил что я его мотивирую скорей разобраться с проблемами.

(Она его мотивировала сначала кнутом и пряником, а потом уже только скалкой)

Я слушала, поддерживала. Разговоров про мать было много. Вообще он нудноват, но мне на моих эмоциях было нормально. В моей голове все эти проблему были непонятны. У меня уже есть решения что и как нужно было организовать чтобы не оказаться в этой жопе. Это его ритм, он долго думает, долго принимает решения, если принял тогда уже действует без сомнений по его словам, но вот туда дойти не быстро может. Так он долго не мог решится что делать с матерью так как дальше он так жить не мог. Варианта было 2: уговорить сестру или все таки сдать в дом престарелых. Сестра согласилась взять.

(Автору было не понятно, почему герой не мог быстро избавиться от матери. Будь автор поумней, она бы говорила ему, что восхищена, какой он заботливый сын, и выражала опасения, что он будет чувствовать себя виноватым, если отдаст мать куда-то. В этом случае герою хотелось бы быть с автором. Но автор вела себя глупым образом: подгоняла героя быстрей “решить проблему” и выражала недовольство, что он медлит)

За неделю до этой даты он мне сообщил что на этой неделе будет сфокусирован на подготовке матери к переезду. Я говорю окей что это значит? Мы не будем видеться или что-то еще (мне сейчас стыдно, я эгоцентрик). Сказал что не видеть меня неделю он не сможет (мне так не казалось). У меня была постоянная паранойя что он мне врет и придумывает какие то причины а на самом деле просто не хочет.

(Кстати, классика ОШ отражена в анекдотах, тех самых, где муж звонит из реанимации и жена облегченно вздыхает, что он не у любовницы, или где муж в морге, а жена рада, что не в сауне с проститутками. Это про ОШ. Им все равно, что там у партнеров их, они всегда сфокусированы на том, не пренебрегают ли ими. Только не пускайтесь в морализаторство в комментариях. Не надо читать нотаций автору. Мы должны разбирать ее заблуждения, а грехи, мы не священники)

Мне казалось мне дают крошки какие-то а я это все терплю.

(“Крошки под столом” пишу я для ДБ, а мотают на ус ОШ. Почему так получается?)

Он переживал, как я поняла, что не справился с ответственностью ухаживать за матерью и организовать профессиональную помощь тоже и что придется просить сестру которая не даст нужного ухода и что она мол там скоро умрет.

На той неделе он заехал ко мне на ровно час утром перед работой. Привез кофе. Спрашивал могу ли я на след день выйти на ланч, я сказала да. Я ему вообще всегда говорила да. Плохо.

В итоге он начал говорить что может вызов по работе будет но не точно, но я уже с тобой договорился. Видно было что человек предпочитает на работу пойти, я говорю иди работай, в другой раз. Спокойно сказала. Иногда у меня получалось относится спокойно. Ссорится правильно я не умею. Мне казалось он всегда был в границах. К тому времени пыталась убрать любые щипцы, сказала что не ожидаю по умолчанию встреч в наш «договоренный» день. Он сказал что ценит. На мои психи и обиды он говорил что да даже если в моменте неприятно он знает что это происходит потому что он мне очень дорог. Я себя ощущаю истеричкой. И что он мне голову морочил.

(Этот парень часто видел таких женщин как автор, может быть все его женщины были ОШ. Есть у него несколько черт, которые заставляют ОШ притягиваться как на мед и влюбляться в него. Какие? И привыкнув к истеричкам со скалками, научившись воспринимать скалки как любовь, герой потерял желание строить близкие отношения. Встречаться-влюбляться – ок, а вот близко подпускать женщин… нет, сожрут мозг. Это такой тип, который притягивает ОШ, и в результате опасается близости)

Последней каплей было что он ушел со связи в день перед перевозом матери. Мы как обычно общались утром, но он решил не идти на тренировку, было странно. Он знал что я тоже пойду туда. После тренировки я спросила почему, не ответил.

Еще общались как обычно с теплыми словами. И потом перестал отвечать. Позвонила – не берет. Через 2 часа пишу, милый ты где? Тишина. Я сходила с ума что это значит. Мне эта тревожность свойственна. Я больше ему не звонила и не писала. Он знал что коммуникация мне важна.

Я думаю он точно понимал что он делает и как я к этому отнесусь. Он позвонил на след утро.

Начал разговор как обычно. Я по тону была напряжена. Спросил как я? Я сказала что я его слушаю. Он сказал нет у него никакой истории, нет объяснения ему просто было херово эмоционально на фоне отъезда матери, до 4 утра он не мог уснуть (на неделе он упомянул что испытывает противоречивые чувства, и грусть и радость одновременно) и что он признает что он облажался.

Я сказала ты знаешь я не в порядке. Спросила, думал ли он как я себя ощущаю а не только он в том моменте. ( я тут тоже не понимаю, это мой эгоцентризм или это громко мне показано мое место и важность в его жизни?) я сказала что мне очень жаль что он сейчас проходит через такую ситуацию, что я его очень люблю на что он ответил что он меня тоже, но я так больше не могу. Если обстоятельства сильнее любви значит нужно признать это. Сказала что буду ждать и как разберется со своей жизнью пусть мне позвонит. Добавила что я понимаю любовь в действиях. Он сказал окей. Попрощались.

(Ей хотелось кинуть пику на его косяк, а он спонтанно эту пику развернул и удвоил. Не сознательно, конечно, никакого такого эффекта он не добивался, просто согласился с ней. Расскажете, как получилась двойная пика?)

И вот мы уже 10 дней не общаемся. В школе мы виделись после разрыва на тренировке в лоб на след день утром в пн, он обычно не ходит в этом время а я хожу, я не ожидала его увидеть совсем и было сложно . Хоть поздоровались, улыбнулись из приличия.

На след день я стояла в коридоре в школе писала что то в телефоне, видела боковым зрением что он шел мимо меня, обошел сзади вплотную и даже не попытался поздороваться. У меня было др на этой неделе и он знал о нем и мы обсуждали что проведем его вместе, что он что-то организует. Он даже меня не поздравил по смс.

Сегодня у нас Рождество, я его поздравила нейтрально с праздником. Ответа нет. Как будто мы чужие. Он мне недавно говорил про любовь про планы на будущее. Я конечно делала ошибки в наших отношениях но не до такой степени чтобы отрезать вот так.

Верно ли я сделала что вышла из минуса прекращение отношений?

Что мне сейчас делать?

(Осознать штопор, чтобы не разорвал)

Я бы хотела понять наши с ним типы фрустраций. Рапунцель и Онегин? Меня смущает что для Онегина он очень уж чувственен в сексе.

(Друзья, кто она и он по типу фрустраций и по уровню границ? Опишете?)

Спасибо.

С благодарностью