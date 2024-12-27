Мнение: “Голодная утка”

Между ОШ и ДБ есть кривая развилка, которую можно назвать “голодная утка”, по меткому выражению этого автора.

mixflower

Здравствуйте дорогая, Эволюция!

Благодарю за разбор моего предыдущего письма. Я увидела свою корону Спасателя, которую охотно надевала, когда мне нужно было прикрыть свой слив.

(Автор считает, что читатели сами должны разыскивать в рубрике ее предыдущее письмо)

Мне стало спокойнее и я наконец начала вылезать из своей ракушки – зарегалась на СЗ, сходила на несколько свиданий и поняла, что я совершенно отстала от жизни. Я не очень понимаю, как вести себя с мужчинами. Вроде я нравлюсь и со мной хотят продолжения, но я чувствую себя странно, как голодная утка (без секса уже больше года) и поэтому боюсь начать демпинговать.

(Автор не понимает, как вести себя с мужчинами, которые сразу хотят секса, и автор с ними тоже хочет, но боится демпинговать)

Есть те, которые нравятся очень сильно. И чем сильнее нравится мужчина, тем сложнее мне решится на что-то с ним. Как-будто секс – это мой слив. Но ведь мне этого тоже очень хочется. Присутствует какой-то страх не понравиться в постели, если решусь на что-то не вырастив сначала значимость. Хотя, я сейчас вообще не стремлюсь снова в серьезные отношения, мне очень нравится моя свобода. Короче, я запуталась.

(Автор считает, что секс с малознакомым мужчиной – не слив, если ей хочется больше, чем им. Это, кстати, кредо Доярок. Они не “голодные утки”, а голодные динозавры, воспринимают партнеров как еду и не чувствуют никакого слива, если бегают за ними. Чувствуют себя хищницами)

Как вообще работает поле в сексе? Я помню из историй про Иру, что она с помощью секса растила свою значимость очень быстро. Есть ли шанс у простой смертной прокачать ресурс секса до таких высот и как вообще его качают?) Если с остальными ресурсами более-менее понятно, то с сексом все очень туманно.. ведь вряд ли тут речь именно о технике.

(В других ресурсах тоже не о технике речь. Прокачка ресурса – это когда умеренные вложения в ресурс позволяют вам получать от него большую социальную пользу: репутацию, привлекательность, престиж, популярность, в общем позволяют растить фигуру и наращивать возможности. Вот это прокачка ресурса. Аддикция ресурса – это когда ресурс все больше поглощает вашего времени, внимания, приобретает все больше значения, а никакой социальной пользы не дает, только вред и иллюзию облегчения)

Есть мужчина, который приехал в мой город на выходные и мы классно затусили. От секса я кое как отмазалась, только потому, что он мне очень понравился и я хотела, чтобы он приехал еще раз. И вот он хочет приехать ко мне, а я в каком-то смятении, как школьница, ей-богу.

(Примечательно, что она не верила в приезд мужчины после секса. То есть она сразу рассчитывает, что ее бросят после, и у нее готов ЗВ, что она сама хочет “свободы”. Как вы думаете, почему она не надеется, что может сгодится на что-то, кроме “секса на один раз”?)

Есть еще несколько мужчин, с которыми я переписываюсь и которые мне дают понять, что они непрочь. Но я как-будто не даю хода в ту сторону, кокетничаю что ли.. или это включается самоуважение из-за того, что ничего серьезного мне не предлагают. Но вроде ж и я ничего серьезного не хочу пока. Если честно, просто хочется уйти в отрыв)

(Автор, я разрешаю вам уйти в отрыв, если вы за этим разрешением мне пишете. Но если вы хотите, чтобы я не просто разрешила, но и взяла на себя ответственность, нет, ответственность останется на вас)

Разговаривали с подругой, которая много путешествует и она сказала, что только в России мужчины ведут себя, как Сокровища, которого нужно добиваться. В США и Европе, мужчины словно вообще не избалованы женским вниманием и умеют очень красиво подкатывать) Может ли такое быть или это какие-то колпачки на малозаинтересованных мужчин?

(Это главный вопрос начинающих “голодных уток”: как заставить мужчину выполнить весь необходимый набор “ухаживаний”, чтобы переспать, соблюдя приличия. Но у автора от нетерпения еще второй вопрос: “а может ну их, эти приличия?”)

Спасибо, если дочитали и с Наступающим) Всех благ в новом году!