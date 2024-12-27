Мнение: Отказали в посадке

“Vesti.az. Азербайджанские правительственные источники подтвердили Euronews, что причиной катастрофы самолёта Azerbaijan Airlines в Актау стала российская зенитная ракета.

Согласно этим источникам, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время активности беспилотников над Грозным, и её осколки поразили пассажиров и экипаж, взорвавшись рядом с самолётом в воздухе.

Правительственные источники также сообщили, что повреждённому самолёту отказали в посадке в российских аэропортах, несмотря на запросы пилотов о вынужденной посадке. Вместо этого экипажу было приказано лететь через Каспийское море к Актау в Казахстане.

По данным, GPS-навигация самолёта была заглушена на всём маршруте над морем”.

В общем, наши азербайджанские “партнеры” предпочитают не наводить тень на плетень и не юлят, как наши, высасывая из пальца версии одна диковиннее другой, типа “налетели птицы и пробили железными клювами дыры в обшивке” или “пилоты НЕ ХОТЕЛИ садиться на ближайшие аэродромы”. Нет, в Азербайджане говорят прямо – сбили. России, очевидно, придется раскошелиться по полной: подвести чужой пассажирский лайнер под зенитную ракету над своей территорией – это международный скандал (хотя у РФ с некоторых пор вся жизнь состоит из таких международных скандалов).

Но у нас, очевидно, до последнего будут держать позицию “я не я и лошадь не моя”, не признаваясь и придумывая всякие бредовые версии до последнего, по простой причине – фигурант. Сбили-то над Чечней, а чеченцев обвинять ни в чем нельзя – они в РФ неприкасаемые. Так что – вилы. Такое унижение для России не впервой.

Думаю, подоплека произошедшего – то, что с некоторых пор украинцам понравилось наносить удары беспилотниками по Грозному, что называется, “по памятным местам” Рамзана свет Ахматовича. Кадырову это очень не понравилось, и он, видимо, потребовал максимально насытить ПВО над своей республикой, чтобы не впускать в нее никаких вражеских БПЛА. Недавно писали, что армия РФ усилила защиту Чечни, передав туда несколько “Панцирей”.

Ну и, надо полагать, наступило перенасыщение. Когда небо небольшой республики охраняют множество комплексов ПВО – в нем, по всей видимости, становится опасно летать простым гражданским самолетам, они вызывают слишком много подозрений.

А концы в воду (в море) спрятать не удалось. Зря, видимо, самолет летел в Грозный. Надо было сразу в Актау – без захода в Россию.

Были бы все живы.