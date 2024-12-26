Мнение: Русские капиталистические свиньи, подорожание хлеба и паспорт алкоголика

1. При коммунистах в РСФСР было в полтора раза больше свиней, чем в современной России, указывает Genby (ссылка 1, ссылка 2). Однако тогда в стране был острый дефицит мяса, особенно качественного, а теперь мяса полно, причём не только в отчётах, но и в желудках. Разгадка «парадокса» вовсе не в том, что надо было кормить свининой другие республики СССР, и не в том, что теперь стал доступен импорт.



Продуктивность свиней при Путине выросла почти в два раза: в 1990 году на одну свинью приходилось 90 килограмм мяса, а в 2023 году – уже 165 килограмм. По сравнению со временами Сталина, когда свиньи весили всего лишь 50 килограмм, рост более чем трёхкратный. Но если Сталин, Хрущёв, Брежнев и Горбачёв откармливали свиней медленно, а при Ельцине свиньи вообще похудели, то при Путине кормить свиней стали быстро и хорошо.

Со сталинскими временами всё понятно — с едой вообще было очень плохо, даже для людей. Цитирую (ссылка):

Член ВКП(б) Игнатьева писала в ЦК ВКП(б): «В Сталинграде в 2 часа ночи занимают очереди за хлебом, в 5-6 часов утра в очереди у магазинов – 500-700-1000 человек… На рынке у нас творится что-то ужасное… Мы не видели за всю зиму в магазинах Сталинграда мяса, капусты, картофеля, моркови, свёклы, лука и других овощей, молока по государственной цене… Стирать нечем и детей мыть нечем. Вошь одолевает, запаршивели все. Если в городе у нас, на поселке что появится в магазине, то там всю ночь дежурят на холоде, на ветру матери с детьми на руках, мужчины, старики по 6-7 тысяч человек… Одним словом, люди точно с ума сошли. Знаете, товарищи, страшно видеть безумные, остервенелые лица, лезущие друг на друга в свалке за чем-нибудь в магазине, и уже нередки у нас случаи избиения и удушения насмерть». Игнатьева рекомендовала «вождям» «поинтересоваться, чем кормят работяг в столовых, то, что раньше давали свиньям, дают нам».

После смерти Сталина стало получше, однако колхозных свиней по ряду причин держали впроголодь, так что они были по комплекции похожи скорее на бродячих собак, чем на домашних свиней. На эту тему есть масса фельетонов и карикатур в советской прессе (пример).

В позднем СССР на проблему накладывалась ещё и неисправная коррумпированная система распределения. В 1980-х в сельской местности свиньи уже были — если не в колхозном хлеву, так значит в личных хозяйствах — но до магазинных прилавков они не доезжали. В качестве надёжного свидетеля сошлюсь, например, на неосталиниста Гоблина, который жаловался в своё время, что свинины на прилавках не было, и что мяса в СССР он не видел годами (ссылка).

Кстати, там же Гоблин проходится и по советским столовым. Пишет, что, еда там была крайне низкого качества, и цитирую, «под вонь тухлых тряпок как-то не елось».

2. С 2022 года цены на хлеб в России выросли на 15-20% (ссылка). Это примерно соответствует общему уровню инфляции, однако подорожание заметное, так как хлеб считается социальным продуктом.

Производители выпечки, однако, не могут держать цены низкими, так как зарплаты у хлебопеков растут, и их надо закладывать в себестоимость (ссылка):



Удорожание хлеба, наблюдавшееся в России летом 2024 года, никак не связано со стоимостью зерна, несмотря на утверждения хлебопеков. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на заявление руководителя Зернового союза России Аркадия Злочевского.

На зерно в стоимости хлеба приходится только 15-16 процентов, рассказал Злочевский. Даже если зерно прибавит в цене 40 процентов, для конечного продукта это обернется удорожанием на 2-3 процента, пояснил он.

Куда большее значение, по словам главы Зернового союза, имеет увеличение тарифов на электроэнергию или зарплат. Все это сразу отражается на стоимости хлеба, указал он.

3. В Госдуме предлагают ввести паспорт алкоголика, по аналогии с водительскими правами (ссылка):

Законопроект предполагает, что граждане, достигшие 18 лет и желающие купить алкоголь, сначала проходят обследование у нарколога в специальном медучреждении. Там граждане также смогут получить «исчерпывающую информацию о негативных последствиях употребления алкоголя для здоровья», указывается в документе. По итогам обследования и профилактической беседы информация будет вноситься на Единый портал государственных услуг.

Автор инициативы проводит аналогию с получением водительского удостоверения: право на управление транспортным средством не предоставляется автоматически, требуются экзамен и медицинское заключение.

С чисто рациональной точки зрения идея рабочая. Классический способ побороть вредную привычку — обложить её мелкими барьерами. К примеру, если торт стоит в холодильнике, ещё и нарезанный на маленькие порции, стандартный посетитель кухни быстро подожрёт его, кусочек за кусочком. Если торт стоит в магазине, куда надо идти в зимней одежде, удержаться от искушения будет значительно легче. Если же торта и в магазине нет, и его надо специально заказывать у кондитера за неделю, искушение станет совсем слабым.

В общем, паспорт алкоголика реально поможет: особенно если тех, кто потребляет много, заставят ходить на дополнительные нудные лекции к наркологу. Но мне почему-то кажется, что предложение не пройдёт — уж слишком дико оно для 2024 года звучит.