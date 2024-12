Мнение: Открытый мир полезен для здоровья, простые способы улучшить память и искусственные нейроны

1. Британские учёные выяснили, что не все компьютерные игры одинаково полезны — некоторые из них полезнее остальных (ссылка 1, ссылка 2):



Исследование Имперского колледжа Лондона и Университета Граца показывает, что игры с открытым миром, такие как Майнкрафт и Скайрим, могут улучшать психическое благополучие игроков, способствуя расслаблению и снижению стресса. Ученые выявили, что свобода в игровом процессе, отсутствие жестких целей и возможность исследовать мир в собственном темпе помогают уменьшить тревожность. Это открывает перспективы для использования таких игр в качестве терапевтического инструмента. <…>

Minecraft, The Elder Scrolls V: Skyrim, Assassin’s Creed Valhalla, Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — все эти игры объединяет свобода, которую они предоставляют игроку. Свобода исследовать бескрайние просторы и взаимодействовать с разнообразным окружением, посвятить время развитию персонажа и оттачиванию его навыков или же погрузиться в выполнение побочных квестов, отклоняясь от основного сюжета. Важно, что всё это можно делать в комфортном для себя темпе.

…

Игры с открытым миром могут использоваться как терапевтические инструменты для управления стрессом и тревогой… При этом другие формы развлечений, такие как традиционные социальные сети, могут, наоборот, усугублять тревожность и депрессию среди подростков.

Кстати, я видел массу родителей, которые горячо возражали против компьютерных игр, но не видел родителей, столь же категорически выступавших против соцсетей. Наверное, такие тоже есть, но мне почему-то не попадались. Мало того: когда родители всё же нехотя разрешают ребёнку играть в игры, они редко задумываются о том, во что конкретно ребёнок играет. Для них все игры одинаковые. Ну, примерно как шоколад: какая разница, что там ребёнок скушает, «Сникерс» или «Алёнку»?

Как итог, выпущенный в море акул ребёнок вместо хороших игр подсаживается на донатный мусор для школьников, который по своей вредоносности от соцсетей не слишком-то далеко отстоит.

И, да, свободное исследование или строительство в играх — это действительно здорово. Жёсткие ограничения по времени, принуждающие игрока торопиться, чтобы успеть к дедлайну, лично меня раздражают: уж слишком становится похоже на реальную работу. Полагаю, кстати, именно по этой причине лучшей игрой серии является Фоллаут 2, а не Фоллаут 1: там счётчик оставшихся дней на нас не давит.

2. Ещё одно важное открытие британских учёных. Для улучшения памяти достаточно делать две простые вещи – двигаться и спать (ссылка):



Исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона (UCL), показало, что краткосрочное улучшение когнитивных функций после физической активности может сохраняться до 24 часов. Участники, занимавшиеся умеренными или интенсивными физическими упражнениями, показали лучшие результаты в тестах на память на следующий день. <…>

Ключевым фактором улучшения памяти стало увеличение времени, проведённого в умеренной или интенсивной физической активности. У 45% участников основной причиной улучшения когнитивных функций стало повышение кровотока в мозге, что стимулировало высвобождение нейромедиаторов, таких как норэпинефрин и дофамин. Эти вещества помогают улучшить концентрацию и восприятие информации.

Жду не дождусь, когда учёные разработают специальные физкультурные таблетки, которые заменят движение полностью, вот чтобы съел таблетку, и как будто ты три часа в тренажёрном зале провёл. Образ жизни хомо сапиенс в 21-м веке сильно отличается от образа жизни обезьяны в саванне. Наши организмы должны здороветь и цвести от сидения в кресле, а не от пеших прогулок по 40 километров в день.

3. Тем временем принципы естественной памяти используются для разработки новых технологий искусственной памяти (ссылка):

Китайские исследователи разработали искусственный нейрон, полностью имитирующий функции, динамику и способ обработки информации биологического нейрона. А по скорости обработки сигнала он в миллиард раз превосходит его. Технология может привести к прорыву в разработке искусственного интеллекта и в других передовых вычислительных методах. <…>

Искусственный градуированный нейрон на чипе с лазером на квантовых точках смог достичь скорости обработки сигнала 10 Гбод.

Пока что это всё пустая экспериментальная болтовня, до реальных устройств ещё очень далеко. Однако всерьёз изучать ИИ человечество начало только в 2023 году, до того нейросети были почти маргинальным направлением исследований с крошечными бюджетами. Из этого я делаю вывод, что нынешние видеокарты — которые, собственно, вообще для другого создавались — могут быть кардинально переосмыслены и улучшены. Когда инженеры начнут создавать чипы, изначально сконструированные для работы мощных нейросетей, быстродействие ИИ должно вырасти многократно: может быть, и вправду в миллиард раз.