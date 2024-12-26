 

Мнение «аналитика»: О мыслях великих… Кто даст гарантии России?

26.12.2024, 20:05, Разное
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устроит перемирие с Киевом. Мир нужен России. Справедливый, устойчивый, гарантированный.

«Перемирие нас не устроит, — подчеркнул Сергей Лавров. — Нам нужны… надёжные “юридически обязывающие” договорённости, которые нацелены на устранение главных причин конфликта». Министр добавил, что необходимо работать над долгосрочным урегулированием всех кризисов в Европе, включая украинский, с обязательным юридическим закреплением достигнутых договорённостей.

Помнится, Дмитрий Медведев тоже носился с термином «юридически обязывающий договор». Но как юрист хотя бы по образованию, он вовремя понял, что это химера. Юридические обязательства обеспечиваются только той силой, которую не в силах оспорить или преодолеть обе стороны договора.

Вот у #США такая сила есть, и не случайно американские #санкции против РФ плюс-минус действуют по всему миру, а #Россия вынуждена тратиться на хитрые схемы их обхода.

А у России такая сила есть?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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