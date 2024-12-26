Учителям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за каждую родившую старшеклассницу

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал приказ «О системе доплат и надбавок стимулирующего характера для преподавателей средних учебных заведений». Согласно документу, с 1 января 2025 классные руководители будут получать по 100 тысяч рублей за каждого ребёнка, родившегося у их учениц.

«Мера призвана решить сразу несколько актуальных задач – повысить рождаемость и способствовать росту уровня благосостояния преподавательского состава. Уверен, что мы на верном пути», – сказал Кравцов.

Как пишет «Учительская газета», сотрудники школ с неподдельным энтузиазмом встретили решение министра – в нескольких столичных лицеях в конце декабря состоятся внеурочные занятия «Я – мама и это звучит гордо», а в волгоградской гимназии классный руководитель 11 класса запретил активистам раздавать ученикам презервативы.

«Также из разных регионов приходят новости, что учителя начали беседовать с старшеклассниками об интимный близости и счастье материнства. Есть мнение, что через 9 месяцев в России будет бэби-бум, ведь это уже массовая история», – пишет издание.

По многочисленным просьбам педагогов чиновники рассматривают возможность премировать «задним числом» и на меньшую сумму тех работников школ, кто ранее самостоятельно осмыслил изменения в государственной политике, и уже добился успехов в стимулировании рождаемости.

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