 

Рупор кремлевской пропаганды: Генплан Севастополя готов

26.12.2024, 19:25, Разное
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Генплан Севастополя готов

Работа над генеральным планом Севастополя полностью завершена. Сегодня на заседании правительства города мы с коллегами приняли распоряжение об одобрении законопроекта «О генеральном плане города Севастополя».

Законопроект, который предстоит рассмотреть депутатам Законодательного Собрания уже в январе, утверждает генплан города.

Это один из важнейших для Севастополя документов, в который входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления. По сути, новый генплан даёт нам возможность интенсивнее развивать город.

Документ разработали специалисты ГАУС «Институт Генплана Москвы». Его рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города. В начале этого года прошли общественные обсуждения, в ходе которых севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. Комиссия по разработке генплана собиралась 34 раза и внесла в документ коррективы. После доработки проект генплана был согласован с федеральными органами власти.

Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года.

В ближайшее время он будет внесён в Заксобрание Севастополя. (с) Развожаев

PS. Не прошло и 10 лет.
Отсутствие Генплана Севастополя серьезно сковывает развитие города.
Примечательно, что разработка нового Генплана осуществлялась не местными силами, а "Институт Генплана Москвы"
Надеюсь, в 2025-м году его окончательно примут и начнут

Источник: Colonel Cassad


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