Лидер Сирийского халифата заявил, что для «конструктивного диалога с религиозными меньшинствами» закупит патроны

Лидер Сирийского халифата (бывшей Сирийской Арабской Республики) Ахмедом аль-Шараа в интервью BBC заявил, что обеспокоен выступлениями христиан, шиитов и алавитов в ряде регионов страны. По словам политика, для конструктивного диалога с религиозными меньшинствами он намерен закупить крупную партию патронов и стрелкового оружия «у братьев в Саудовской Аравии».

«Разговор со внутренними террористами – а иначе их нельзя назвать – может длиться не дольше, чем летит пуля. Мы не для этого свергали диктатуру, чтобы сейчас наблюдать такие угрозы в своей стране», – сказал он.

Новый лидер Сирии добавил, что сэкономил значительные средства, когда преобразовал республику в халифат – теперь не надо тратиться на выборы, а также можно распустить парламент и большинство министерств, особенно внедрявших в страну «западное образование» или потворствовавших светскому характеру государства.

«Я также с сегодняшнего дня запрещаю подчинённым и даже ближайшим носить пиджаки и другую западную одежду. В военное время – только камфуляж, а военное время закончится лишь тогда, когда наш халифат станет всемирным», – заключил он.

—