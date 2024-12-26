Мнение: Письмо: “Назвала его дураком”

Давайте разберем, как переоценка собственных шагов и недооценка шагов партнера ведет к косякам и росту дисбаланса в самом начале отношений, не давая этим отношениям шансов.

tulikettu_fox

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

Спасибо Вам за прекрасный блог и книгу.

Я боюсь, что где-то делала всё не так, раз сейчас мне так плохо. Я точно делала что-то не так, но я не знаю, что именно. Я не могу разобраться.

Почти год назад я сильно влюбилась. Мы с М. поцеловались дважды на вечеринках. И вечер напролет болтали и обнимались. Он невероятный. ОЗ выше моей. Мне показалось, что у нас много общего, например, вкусы в кино и музыке. Мы несколько месяцев переписывались. Я старалась не грустить, что он не зовёт меня на свидание, но, наверное, я просто надевала каждый раз корону. А на него колпачок Стесняши. Но я ему хотя бы не помогала, ведь, даже если он стеснялся, это был его выбор.

(После того, как они целовались и обнимались на вечеринке, у автора было КП на шаги к герою. Понятно, что ей, как настоящей рапунцели, комфортно было бы просто сидеть на балконе башни и ждать, чтобы шаги делал герой. Но КП на шаги у нее было. Она могла, во-первых, кидать небольшие шары, давая понять, что он ей нравится, во-вторых, могла позвать его на какое-то мероприятие. Мимо КП были признания в чувствах и предложения встречаться, а все неявное, что говорит о симпатии между дружбой и романтикой – было в КП. Но авторы часто мечутся между большими шагами и отсутствием всяких шагов, хотя в КП – маленькие шаги)

И на следующей вечеринке я напилась и назвала его дураком, когда сидела у него на коленях, не уточняя причин. Это были щипцы, потому что я думала, что он спросит почему, а я расскажу Глупыше, что схожу по нему с ума. Он сказал, что всё понял, и больше не подходил. После этого мы почти не общались.

(Она назвала его дураком и если бы он спросил, почему, она бы ему призналась, но он не спросил. Честно говоря, признание такое на пустом месте было бы сливов, но возможности не было, и получился косяк, на который он ответил маленькой, но очень точной пикой. Рост его СЗ стал сильней)

Он поздравил меня с днем рождения парой слов, я же написала ему огромное сообщение, какой он прекрасный и как я рада с ним дружить. Думала, что так я компенсирую свой косяк.

(В какой-то мере может быть и компенсировала, но СЗ его уже успела вырасти)

Мы очень редко переписывались. На следующей вечеринке я снова напилась. Он со мной не разговаривал. Я тоже. Он в принципе не сильно разговорчивый. Я скорее наоборот. В какой-то момент он подошел, когда меня обнимал какой-то парень из наших общих знакомых. Спросил, как у меня дела. Я сказала, чтобы он шел обниматься со своими женщинами. Ответил, что ни с кем не обнимался и не целовался. И обнял меня. А потом ушел. Я это тоже почему-то положила в шкатулку.

(Здесь опять у нее косяк, а у него небольшой шаг, на который она не ответила. Она же свой косяк считает шагом, что-то вроде горячего шара с пикой – о ревности, как и про “дурака”. И обратите внимание, она пишет про его маленький шаг “положила в шкатулку”, то есть обрадовалась и стала ждать динамики. Все его шаги и полушаги она воспринимает как знаки своей значимости, а не то, на что она должна отвечать своими шагами. Почему так?)

На одной из встреч нашей компании (мы собираемся примерно раз в месяц — у нас общее занятие) он сказал, что женщины нелогичные. Я с возмущением попросила уточнить, что он имеет в виду. Он ответил, что женщины то любят, то ненавидят. Наверное, я положила эту крошку в шкатулку тоже как доказательство, что у него были ко мне какие-то чувства.

(Почти все, что автор и подобные ей “кладут в шкатулку” – это чаще всего КП для каких-то шагов и вопросов. Она могла спросить его, не про нее ли он это говорит. Это было бы в КП. Либо она могла бы сказать, что вот она – стабильна в своих чувствах, и если человек ей нравится, то нравится. Например. То есть не в шкатулку надо класть подобные вещи, а использовать для коммуникации, когда налаживание коммуникации – ваша цель. Любые шаги и полушаги, шары и запросы вам – это КП делать какие-то шаги навстречу, только соразмерные)

Сейчас, конечно, это кажется глупостью. Пару дней назад мне стало невыносимо грустно после неудачного свидания. Парень был совсем неинтересный. Я все время ждала, что М. мне даст какой-то сигнал, что у него что-то ко мне есть. Но от него ничего не было.

На последней вечеринке он со мной ни разу не заговорил. Я поняла, что он совсем ничего ко мне не чувствует. Дома я отписалась от всех его страниц и ушла из совместной беседы по нашему общему занятию. Это тоже были щипцы, ведь я втайне надеялась, что он спросит, что случилось. А я отвечу, что влюбилась в него. Но ведь он наверняка это и так понял. А теперь, скорее всего, думает, что я ещё и неадекватная, если вообще это заметил.

(Не важно, что он подумал, важно то, что при его большой СЗ и отсутствии косяков с его стороны отписываться и удалять – косяки. СЗ его вырастет еще больше поэтому)

И сейчас мне очень плохо. В основном из-за того, что я себе напридумывала историю любви из ничего. Ещё из-за того, что я осталась в его в памяти неуравновешенной дурой.

(Плохо из-за бомбежки короны, а в основном из-за собственных косяков)

Я два года регулярно занимаюсь спортом и пару месяцев назад записалась на курсы. Но это не помогает отцепиться. Я думаю о нём все время.

Дорогая Эволюция, подскажите, пожалуйста, как надо было поступить, когда я поняла, что у него не осталось ко мне чувств.

(Скорее всего чувства остались как есть, они и были очень небольшие, СЗ в районе 1, в лучшие моменты – 2. Но фигура автора и была довольно прохладной в поле героя скорее всего, а стала еще холодней из-за косяков. То дураком назовет, то обниматься с другими пошлет, то удалит отовсюду. Может быть он и догадывается, что она чего-то ждет от него, но считает это ее капризом и претензией. Но нельзя думать, что решение – прямо выразить чувства. Нет, СЗ ее для этого слишком мала, шагов его слишком мало, чтобы делать к нему огромный шаг. Все шаги надо делать в КП, у нее было КП на выражение некоторой симпатии. Теперь уже опять для общения нужен какой-то уважительный повод, какие-то общие дела)

Наверное, я и до сих пор немного верю, что у него что-то ко мне было. Но, если бы я ему действительно хоть немного нравилась, он бы сто раз дал мне это понять.

(“Сто раз дал” – это когда симпатия очень велика. Когда она небольшая, нет никаких “сто раз”. Но небольшая симпатия может расти при взаимном обмене знаками симпатии и при взаимном общении. Автор этой возможностью не воспользовалась, сидела, злилась и растила его значимость сама с собой)

Но это уже неважно. Мне интересно, что надо было сделать, чтобы мой образ в его памяти остался достойным. Как можно было попытаться вызвать у него хоть какие-то эмоции.

(Не по существу вопрос. Зачем “какие-то эмоции”? Испуг? Гнев? Отвращение? Из-за того, что автор хочет обязательно вызывать сильные эмоции, она кусается там, где надо строить коммуникацию)

И что мне сделать сейчас, чтобы перестать плакать днями напролёт. С одной стороны, я хотя бы больше ничего от него не жду ни лайка, ни сообщения; не вижу его аватарку в ленте. Но с другой стороны, мне жаль, что я оказалась в таком жалком положении, что мне пришлось по-детски удаляться ото всюду, чтобы попытаться его забыть. Я проиграла по всем фронтам.

(Ну это не такой уж проигрыш. Он не в курсе, почему его удалили, можно эту глупость не комментировать и не рассказывать никому, никак не объяснять. Если придется встретиться в компании, можно общаться со всеми, а потом опять добавиться в общий чат. Но это если важно продолжать общение со всеми. Если нет, об этой истории можно и забыть, она не имеет особого значения, в ней нет проигрыша большого, но вряд ли может быть большой выигрыш. Понятно, почему?)

Спасибо за все, что Вы делаете.