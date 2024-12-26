Minisforum представила сдвоенный портативный монитор для «цифровых кочевников»

Новый портативный монитор от Minisforum MDSA156 может раскладываться, открывая два 15,6-дюймовых IPS-дисплея с разрешением 1080p, соединенных шарниром с углом поворота на 315 градусов. Нижний экран оснащен встроенной подставкой с регулировкой угла наклона. Благодаря сравнительно небольшому весу (всего 4,8 килограмма) и двум портам USB-C, а также входу HDMI, MDSA156 легко подключается к ноутбукам, планшетам и смартфонам, предоставляя мобильное расширение для основного экрана. Монитор также оборудован стереофоническими динамиками и потребляет не более 30 Вт мощности.

Minisforum предлагает широкий спектр сценариев использования, от офисной работы и биржевого анализа до игр и онлайн-курсов. Рекламные материалы демонстрируют гибкость конфигурации. Разработчики предлагают вертикальное расположение для имитации монитора большего размера, установку под углом для совместного использования и полное складывание для мобильного одноэкранного режима. Производитель подчеркивает эргономичность MDSA156, которая снижает нагрузку на шею при длительном использовании и способствует естественной позе.

Однако пиковая яркость всего 250 нит и ограниченная цветовая гамма NTSC делают его малоподходящим для профессиональной работы с цветом. Тем не менее, MDSA156, ориентированный на «цифровых кочевников», весьма демократичен при цене в 231 доллар.

Источник — Minisforum