Мнение: Киберпанк в соседней стране уже наступил, или почему телефонные мошенники не исчезнут сами собой

Виктор Мараховский опросил москвичей про телефонных мошенников. Как выяснилось, мошенники могут расслабиться — народ наш беспечен и готов легко расставаться с деньгами. Цитирую (ссылка):

— осведомлённость о том, что «есть телефонные мошенники и пытаются украсть деньги от имени банка»: 95%;

— осведомлённость о том, что [иностранцы] представляются также ФСБ и полицией: 40%;

— осведомлённость о том, что [иностранцы] представляются экс-коллегами по прежним работам: 25%

Вчера я ссылался уже на ликбез Алексея Антонова про мошенников, которые инсценируют похищение родственника при помощи ИИ. Однако собранные Виктором данные показывают, что с точки зрения рациональных злодеев это пока что излишество.

Немного арифметики. Я не владею реальными данными по работе чёрных колл-центров, поэтому все цифры примерные (для наших расчётов достаточно и примерных цифр).

1. Оператор чёрного колл-центра получает 100 тысяч гривен в месяц (200 тысяч рублей).

2. Оператор делает 3 тысячи звонков в месяц.

3. В этих 3 тысячах звонков в 5% случаев на том конце провода оказывается потенциальная жертва, которая прожила последние 5 лет в дремучем лесу, и ещё не в курсе, что мошенники представляются банкирами.

4. Итого мошенники получают 150 наивных клиентов за 100 тысяч гривен, то есть платят по 650 гривен за одного тёплого Буратино.

Довольно дёшево, так как «средний чек» у мошенников значительно выше. При этом себестоимость лида (контакта потенциальной жертвы) можно резко снизить, если переключиться со схемы «звонит менеджер банка» на менее узнаваемую схему «звонит старший детектив ФСБ». Так как с этой схемой незнакомы уже 60% абонентов, стоимость дозвона сразу снижается до 55 гривен за одну жертву.

Эту сумму можно снизить ещё сильнее, если настроить массовый обзвон роботами, а человека подключать только после того, как жертва зацепится за первый крючок.

Как видите, выстраивать сложные декорации, добывая личную информацию и инсценируя потом фальшивое похищение, крупным чёрным колл-центрам пока что просто не нужно — это ниша для мелких креативных группировок. В итоге бухгалтерия крупняка выглядит примерно так:

1. Затраты на обработку одной жертвы, включая зарплату матёрых разводил и комиссии за вывод средств из России за рубеж: 2000 гривен.

2. «Средний чек», снимаемый с одной жертвы: 5000 гривен.

Всё. Рабочий контур выстроен, можно заливать в него десяти миллиардов гривен. Вопрос безопасности при этом даже не стоит, так как соседнее государство своих жуликов поощряет (не забывая собирать с них «налог»). Объём украденных в России денег составляет 250 млрд рублей в год и продолжает расти. Для понимания масштаба — это уже приблизительно четверть (!) от всего бюджета русской полиции (ссылка).

Если кто-то надеется, что волна телефонного мошенничества как-то схлынет сама собой, то я вынужден огорчить: очень непохоже на то, слишком уж рентабельность высока. Представьте себя на месте злодеев: вот у вас есть волшебный автомат, куда можно засунуть пачку денег и получить на выходе две с половиной пачки. Работает автомат на страданиях враждебных вам существ, которых вы не считаете за людей. Вы отойдёте от этого автомата добровольно?

Пожалуй, полуавтоматически проблема чёрных колл-центров может решиться только после выполнения целей СВО, так как релоцироваться в другую страну телефонные мошенники не смогут. Соседняя территория — единственный регион на нашей планете, где массовое мошенничество такого рода власти готовы терпеть. Даже Израиль и Канада, охотно дающие приют любым сквернавцам, чёрные колл-центры массово разворачивать никому не разрешат.

Однако как долго ещё будет идти СВО, мы не знаем. Напомню закон Линди: если вялотекущая война идёт три года, логично предположить, что и ещё три года она будет идти. Поэтому вполне вероятно, что в 2025 году уровень боли от мошенничества станет невыносимым, после чего наши власти начнут бороться с жуликами всерьёз.

Технически всё решается, тут сила на нашей стороне. Надо только понять, что сам по себе народ беззащитен — широкие массы населения не наберут достаточного иммунитета от жуликов никогда. Поговорка из девяностых — «лох не мамонт, лох не вымрет» — к сожалению, в данном случае верна. Поэтому тут потребуются неприятные политические решения. Например, такие:

1. Все звонки из-за рубежа предваряются пятисекундным голосовым сообщением от робота: «вам поступает звонок из-за рубежа, осторожно, это могут быть мошенники».

2. Контроль за оборотом сим-карт в России становится по-китайски жёстким: получить новую сим-карту сложнее, чем получить новый паспорт.

3. За массовые обзвоны следует немедленный вызов в полицию: даже если обзвоны делают мошенники разновидности «приглашаем в нашу стоматологию».

4. Нейросети прослушивают все звонки в режиме реального времени и моментально блокируют попытки «развода» — с последующим разбором полётов на предмет «через кого иностранцы получили русский номер телефона».

5. Полицейские агенты притворяются иностранцами, пытаясь купить сим-карты и кредитные карты для мошенничества. Тех, кто соглашается продать, отлавливают и профилактически сажают на 15 суток.

Полагаю, некоторые меры из этого очевидного перечня уже разрабатываются.

Конечно, все запреты можно обойти. Однако тут всё дело в деньгах. Сейчас, как я указал выше, мошенники могут закинуть в «волшебный автомат» 2000 гривен и вынуть оттуда 5000 гривен. Если все операции резко подорожают, получится другая арифметика: для получения тех же 5000 гривен придётся потратить на фальшивые сим-карты и тому подобное уже 25’000 гривен. Тогда чёрные колл-центры просто схлопнутся. С той стороны сидят моральные инвалиды, а не дураки: работать в минус они не станут.

Впрочем, разумеется, удалённое мошенничество никуда уже от нас не уйдёт: просто схемы станут другими. Более изощрёнными, с использованием хакеров и ИИ. Мы наблюдаем сейчас не рядовую инфекцию по типу финансовых пирамид, которыми Россия переболела в девяностых, а самую настоящую смену эпох. Как это ни странно звучит, воюющий с нами осколок СССР стал явочным порядком самой передовой страной мира: пока планета живёт ещё по инерции в более-менее индустриальном обществе, там уже наступил полноценный киберпанк. «Хай тек, лоу лайф», то есть «высокие технологии, низкая жизнь». С одной стороны, практическое остриё информационных технологий: огромная индустрия киберпреступлений, которые, кстати, даже близко не ограничиваются выманиванием денег по телефону. С другой стороны… ну, вы читаете новости, сами знаете, как там эти бедолаги живут.