 

Телефонные мошенники продали Трампу Гренландию за $500 миллионов

26.12.2024, 13:33, Разное
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Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на 24 декабря объявил о грядущей покупке Гренландии за 500 миллионов долларов. Сделка должна была быть закрыта в течение года и 20 января 2026 года крупнейший на Земле остров планировалось объявить 51-м штатом США, однако оказалось, что 78-летнего политика обманули телефонные мошенники.

По информации агентства Bloomberg, Трамп успел перевести злоумышленникам аванс в размере 10 биткоинов – это чуть менее $1 млн по текущему курсу.

«Преступники убедили Дональда, что представляют руководство Дании, и он так загорелся идеей, что без раздумий перевёл задаток. После огласки в прессе с нами связался датский посол и заявил, что ни королева, ни премьер-министр его страны с нами не общались», – сказал агентству один из помощников Трампа.

Расследованием инцидента занимаются лучшие специалисты ФБР. По предварительным данным, преступники находятся в одной из стран Восточной Европы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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