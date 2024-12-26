 

Графический процессор Nvidia GB300 получит 288 Гб памяти и будет потреблять 1400 Вт энергии

26.12.2024, 12:00, Разное
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Инсайдерские сведения от поставщиков помогли раскрыть характеристики будущего графического процессора от Nvidia GB300 под кодовым названием «Blackwell Ultra». Он придет на смену GB200 и будет на 50 % более производительным. Ожидается, что в продажу эти чипы поступят в конце следующего года.

Высокий интерес к ИИ-технологиям обусловил небывалый спрос на графические процессоры Nvidia, что позволило ей нарастить рыночную капитализацию до фантастических $3 трлн. Поэтому модели GB300 автоматически простят неизбежные недостатки в виде повышенного расхода энергии и необходимости в значительном охлаждении. Внутри находятся 300 суперконденсаторов суммарной мощностью 1400 Вт, плюс можно докупить резервные аккумуляторные модули по $1500.

Обновленная архитектура Blackwell Ultra состоит из 12 слоев, здесь используется память LPCAMM, ее объем вырос с 192 Гб до 228 Гб. Сетевое взаимодействие построено на ConnectX 8. Это мощное серверное решение, рассчитанное на высокую нагрузку. Менее производительная потребительская версия, вероятно, также появится в следующем году.Источник &#8212 TechPowerUp


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