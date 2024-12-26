Скорость человеческой мысли оказалась всего 10 бит в секунду

Исследователи из Калифорнийского технологического института рассчитали скорость работы человеческого мозга при выполнении сложных задач. Она оказалась удивительно низкой — всего 10 бит в секунду. Для сравнения, скорость типового Wi-Fi соединения составляет 50 млн. бит в секунду, а наши собственные органы чувств собирают по миллиарду бит каждую секунду.

Ученые анализировали мышление человека при выполнении таких задач как чтение, письмо, собирание кубика Рубика и видеоигры. Их интересовало именно абстрактное мышление, когда задействованы мыслительные, а не рефлекторные процессы. Потому что многие из нейронов в головном мозге работают с гораздо большими скоростями, а немалое количество действий человека обусловлено рефлексами или привычкой, доведенной до автоматизма.

В ходе исследования также выяснилось, что мозг человека неспособен работать в режиме многозадачности, в отличие от органов чувств. Он может обрабатывать только одну мысль единовременно, независимо от ее сложности. Это явление хорошо иллюстрирует мышление шахматистов, которые анализируют только одну цепочку ходов за раз. А пресловутая способность выполнять несколько дел одновременно – не более чем привычка действовать шаблонно, не раздумывая.

Ученые полагают, что такой диссонанс – наследие от далеких предков, которые первыми обрели подобие разума. Они использовали его лишь для базовых целей: поиск пищи и спасение от хищников. В соответствующей ситуации весь ресурс простого мозга сосредотачивался на выполнении одной жизненно важной задачи, поэтому в дальнейшем это стало базовой схемой мышления. И сейчас наше мышление можно описать как «форму навигации в пространстве абстрактных концепций».

Данное открытие резко меняет прогнозы развития коммуникаций. В частности, столь низкая скорость мышления ставит под вопрос перспективы подключения мозга к цифровым системам с их огромной производительностью. Эволюция адаптировала мозг человека к среде с низкой скоростью изменений и наступления событий, когда многие явления имеют циклическую природу и развитое мышление не является необходимым условием для выживания. Однако в цифровом пространстве все иначе, поэтому для погружения туда без внешних интерфейсов человеку придется радикально изменить свою природу, что весьма непросто.Источник — California Institute of Technology