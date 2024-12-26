Минюст признал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» нежелательной

Министерство юстиции обновило список нежелательных организаций, в который впервые была включена картина, – по инициативе общественной организации «Русская соборность» полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» теперь запрещено тиражировать и демонстрировать на выставках.

«Отвратительная и гнусная клевета марателя полотен Репина на первого русского царя заслуживает самого жёсткого осуждения. Отрадно, что теперь органы власти официально встали на праведный путь и ввели долгожданный запрет на распространение этой презренной картинки», – сказал глава организации Андрей Курбский.

В Третьяковской галерее, где последние 140 лет хранится полотно Репина, пообещали в течение суток переместить нежелательную картину в запасники, а также удалить все публикации о ней на сайте учреждения культуры.

По информации «Комсомольской правды», в начале 2025 года статус иностранных агентов или нежелательных организаций могут получить и другие произведения искусства, фальсифицирующие историю не в пользу России. Как пишет издание, сейчас их список готовят сотрудники Минкульта и Минюста.

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