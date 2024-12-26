Рупор кремлевской пропаганды: Огузовцы

Из описания турецкого сериала "Dokuz Oguz"

Полковник Томрис Топрак кропотливо проработал и создал команду «Огуз», состоящую из самых выдающихся солдат. Это подразделение, являющееся зеницей ока ВС Турции, будет сражаться за турок, которых угнетают и преследуют во всем мире. Девять бравых солдат команды «Огуз»: полковник Томрис Топрак, капитан Батур Дарк, лейтенант Йигит Тойгар, сержанты Эркан Коркут, Умай Чолпан, Тимур Гёкай и Боран Делидениз, и добровольцы Окан Демиркир и Яшар Каятюрк. Они дают присягу и приступают к своим обязанностям, отныне ни один турок в мире больше не одинок… «Огузовцы» на стороже и готовы сражаться за каждого, где бы он не находился.

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