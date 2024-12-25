Рупор кремлевской пропаганды: “Бесконечное лето” и порнографическая сеть ВК

Подписчица попросила озвучить проблемный вопрос связанный с попустительством модерации ВК распространению детской порнографии.

В социальной сети «ВКонтакте» действуют несколько взаимосвязанных публичных страниц, в которых администраторы выкладывают, «репостят» в другие группы порнографический контент, включая детскую эротику, по визуальным новеллам (компьютерным играм от SovietGames) «Бесконечное лето», «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл», а также размещают платный порнографический контент в закрытых группах ВКонтакте, каналах Telegram с размещением ссылок на сервис для оплаты Boosty.

Часть эротического и порнографического контента «репостится» и рекламируется в официальное верифицированное сообщество «Бесконечное Лето / SovietGames» его владельцем на постоянной основе.

Само официальное сообщество:

https://vk.com/everlasting.summer.official

Также они регулярно выкладывают и используют как способ для рекламы такого контента группы в ВК, помимо основной официальной группы «Бесконечное Лето / SovietGames» – некоторые группы из пабликов так называемых «Храмов Богинь», посвященных персонажам этих игр, где имеют влияние на администрацию групп или являются владельцами сообществ.

Как один из многих примеров таких групп в среде поклонников игровой вселенной для завуалированного централизованного распространения порнографии и привлечения новой аудитории в порногруппы и дальнейшей продажи порноматериалов – один «Храмов Богинь», где владельцы якобы пабликов с контентом ориентированным на подростков являются частью порно-сети и выкладывают ссылки и репосты на дружественную порнографическую группу (сами параллельно имея собственную эту же или другую порнографическую группу, на которую ссылаются уже другие участники сети по распространению и продаже порнографии).

Такого рода деятельностью занимаются большинство групп и пабликов, аффилированных с "Бесконечное Лето / SovietGames". Таким образом действует скоординированная сеть создания, распространения и продажи порнографии, с массовым привлечением в том числе среди несовершеннолетних и про несовершеннолетних с попустительства, ведома и одобрения автора игровой вселенной и официального сообщества данных игр https://vk.com/dream .

Лишь некоторые группы «Храмов Богинь» и других групп и пабликов, посвященных игровой вселенной, связанные с этими играми не занимаются такой деятельностью, и они подвергаются давлению со стороны такого рода порнографических групп, их участников и администраторов, в том числе изнутри среди администраторов, которые были "назначены сверху" владельцем основного сообщества «Бесконечное Лето / SovietGames», либо проникли из указанных выше порногрупп с помощью социальной инженерии.

На основании вышеизложенного необходимо проверить выше указанные группы на соответствие действующему законодательству, а также привлечь к ответственности курирующих данные группы администраторов:

Надеюсь, Роскомнадзор проявит необходимую бдительность и проверит данную информацию.

Почему модерация ВК на это не реагирует, вопрос конечно интересный..

PS. Для тупых. Ссылки на порнографические материалы в посте не даются. Подписчица отправила их вместе с письмом в РКН..

—