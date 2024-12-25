Рупор кремлевской пропаганды: Судно “Урса Майор” было подорвано
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Все оказалось достаточно банально.
Террористическая атака была совершена в отношении российского судна "Урса Майор", потерпевшего крушение в Средиземном море, сообщила "Оборонлогистика" (владелец сухогруза).
С правого борта "Урса Майор" произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения, заявили в компании.
PS. Либо взрывчатку заложили на борт судна, либо это магнитные мины. Атаку морских дронов вряд ли бы можно было не заметить.
Все это разумеется часть ожидаемой эскалации.
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Источник: Colonel Cassad
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