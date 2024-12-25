Мнение: Уничтожить Остров!

Мечта депутата Гурулева

Вчера на сон грядущий включил телевизор – и попал сразу на Соловьева, его вечернюю программу по “России”. Не пожалел – сразу пошла ЖЕСТЬ: новостным поводом для их перфоманса стало, как я понял, крушение российского корабля с грузом где-то у берегов Испании, в котором увидели диверсию – якобы “Большую Медведицу” (название сухогруза) затопили англичане. Сначала сам Соловьев плачущим голосом рассказывал, что “Русскому Медведь пора проснуться”, а потом он передал слово постоянному участнику передачи Гурулеву, и тот пошел уже вовсе жечь напалмом – с меня даже сон слетел. Гурулев буквально орал “Доколе?!”, публично в эфире призвал “убивать всех подряд” и “перестать стесняться”, и наконец прямо перешел к предложению “уничтожить этот проклятый остров”, активно намекая на российское ядерное оружие. Типа, “сколько уже можно терпеть”, “от этого проклятого Острова одни неприятности”. Как апофеоз – сказал, что Путину надо начать переговоры с Трампом, имея за плечами уже отсутствующий на карте остров – то есть Британию. Вот это, мол, будут настоящие “переговоры с позиции силы!” – размечтался в эфире Гурулев. Ведущий Соловьев ему поддакнул, выразившись в духе “А что, эти американцы любят со всеми говорить с позиции силы, а тут пора уже нам так же”.

Про Гурулева я читал, что ему за излишнюю воинственность даже устраивали несколько раз выволочку в АП, требуя, чтобы он перестал в эфире федеральных каналов делать всякие людоедские заявления от себя, без соответствующей отмашки кураторов; его вроде бы даже несколько раз отстраняли от эфиров и запрещали тому же Соловьеву его приглашать. Но, как видим, всё не впрок. Не может Гурулев без призывов к ядерной войне, что ты с ним будешь делать.

Все эти призывы к ядерному уничтожению Англии были бы в духе юмористической пьесы о бароне Мюнхаузене Григория Горина – если бы не звучали настолько зловеще. Интересно, Гурулева после сегодняшнего опять вызовут в АП “на ковер”? Или на этот раз все было соласовано?

А то ведь вчерашнее представление в эфире РТР вполне подпадает под уголовную статью. УК РФ по Гурулеву плачет. Вопрос к прокурору – призыв “уничтожить Англию при помощи ядерного оружия” можно отнести к “публичному призыву к развязыванию агрессивной войны”? По-моему, каждое слово соответствует.

УК РФ Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны –

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Причем, как видим, тут именно “Часть 2” – “с использованием средств массовой информации”. В эфире федерального телеканала – это ведь оно? Стало быть – до 5 лет. Пожалуй, не только к Гурулеву, к Соловьеву тоже относится.