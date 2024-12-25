 

«Профсоюз женщин» призвал разрешить судам не только расторгать, но и заключать браки по иску одной стороны

25.12.2024, 19:33, Разное
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Всероссийская организация «Профсоюз женщин» призвала в кратчайшие сроки разработать и принять закон, который позволит судам по иску одной стороны не только расторгать, но и заключать браки. Критерием для этого предлагается считать «наличие близких отношений» в течение 6 месяцев или большего срока.

В организации подчеркнули: существующее сейчас в России законодательство никак не защищает право женщин на имущество мужчины, если они состояли в отношениях, но не завели детей.

«Алименты без брака у нас выплачиваются, но имущество не считается совместно нажитым, если не было регистрации отношений, – поясняют в «Профсоюзе женщин». – В результате, даже если мужчина явно и открыто владеет недвижимостью, транспортом, какими-то предметами роскоши, то есть явно не относится к бедным, отсудить у него что-то всё равно практически невозможно».

Активистки, сражающиеся за женские права, считают, что суды могли бы заключать брачные союзы по иску женщины, если состоящий с ней в отношениях мужчина отказывается регистрировать их добровольно. После этого можно будет претендовать на его собственность даже при отсутствии детей.

«Доказать факт сожительства совершенно несложно – суду могут быть предоставлены фотографии, переписки в соцсетях, свидетельства соседей. На основании этих фактов суд должен регистрировать брак и возлагать тем самым на мужчину все соответствующие обязанности. У нас людей преследуют за незадекларированные доходы, а незадекларированные браки ещё разрешены. Это явный недочёт в законодательстве», – добавили правозащитницы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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